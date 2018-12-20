Победитель шоу «Замуж за Бузову» опять всех обманул и закрутил пиар-роман с участницей «Холостяка»

Четыре месяца назад телезрители узнали о 33-летнем сыроваре Денисе Лебедеве. Он участвовал в телепроекте «Замуж за Бузову» и ему симпатизировала главная героиня этого шоу. Тогда поклонницы Ольги Бузовой сравнивали Лебедева с принцем из «Шрека». Когда телепроект «Замуж за Бузову» завершился, заговорила бывшая жена сыровара Анна Кочеткова. Женщина рассказала, что Лебедев женился на ней из-за денег - у Кочетковой состоятельная семья, которая изначально и спонсировала его сырный бизнес, мужчина поднимал на нее руку, не горит желанием общаться с их сыном, а алименты платит минимальные... Кроме того, Ольга Бузова узнала об изменах, обмане Лебедева, который клялся ей в любви: «После выхода шоу, и по мере развития отношений, начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая, что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего...»

После разоблачения сыровара, фанатки Бузовой считают, что Лебедев похож на Гену Букина (персонаж сериала «Счастливы вместе»).

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После того, как Лебедева опозорили на всю страну, он продолжает монетизировать популярность, полученную с помощью эфиров на ТВ. На днях Денис Лебедев и участница телепроекта «Холостяк» Алла Лагутина дали совместное интервью, где сообщили, что встречаются и рассказали свою историю любви: якобы познакомились, благодаря инстаграму, встретились, влюбились... В интервью парочки «невзначай» звучит рассказ о недавно вышедшей книге Аллы Лагутиной. Пока выходят интервью в журналах и красивые совместные фото Лебедевой и Лагутиной в социальных сетях, Денис отдыхает в Таиланде. Правда, по слухам, компанию парню составила не Алла, а другая девушка. Говорят, что и пиар-роман парочки тоже договорной.

Кстати, если Ольга Бузова проведет новогодний корпоратив за 2 млн.руб., то Лебедев готов поработать за 200 тыс.руб. (так нам сообщил его менеджер). Также Лебедев собирается на стажировку в американскую киностудию - сыровару понравилось быть на виду у публики, и он использует для этого любые возможности.

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