Две недели до повышения НДС: как бесплатно обновить кассовую технику

Всего две недели осталось до повышения ставки НДС с 18 до 20%. Уже с 1 января все товары в РФ должны продаваться по новой ставке. Для большинства предпринимателей налоговая реформа стала настоящим испытанием. Теперь свободные часы они тратят на исправление цен и договоров.

Перенастройка онлайн-касс тоже требует немало времени и денег. Иногда онлайн-кассу приходится нести в сервисный центр, а иногда - докупать новые программы и разбираться с настройками вручную.

В то же время на рынке начали появляться специальные акционные предложения, благодаря чему предприниматели получили возможность бесплатно обновить технику. По словам директора по проектам малого и среднего бизнеса МТС Романа Арифуллина, до 1 января компания автоматически обновит системы своих онлайн-касс под новую ставку НДС — 20%, обновление не требует специальных действий и станет бесплатным для всех владельцев техники.

Как это будет: с 1 января ставка НДС автоматически изменится как в самой кассе, так и в товароучетной системе, а обладателям онлайн-кассы МТС нужно будет только принять обновления – нажать на кнопку. Еще желательно проследить, чтобы на кассе была установлена верная дата - тогда перезагрузка системы произойдет вовремя.

Навстречу бизнесу пошли не только производители касс, но и ФНС. Ведомство решило дать отсрочку тем, кто не успевает обновить кассу в срок. Штрафовать за старую ставку в чеке будут не с 1 января, как сообщалось ранее, а по истечении первого квартала 2019 года. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 1500 до 3000 рублей, а для юридических лиц- от 5 000 рублей до 10 000 рублей.

Также с 1 января начнет действовать еще одно требование для предпринимателей – изменение формата фискальных данных (ФФД) с 1.0 и 1.1 на 1.05. Фискальные данные – это все документы (например, чеки и отчеты), которые формирует касса. Формат этих данных определяет сколько информации будет в них отображаться. После 31 декабря ФНС не будет принимать чеки в старых форматах ФФД. Штрафовать за нарушение этого закона начнут без отсрочки - с 1 января. Сумма штрафа составит до 30 000 рублей.

Чтобы обновить ФФД, многим также придется нести аппарат в сервисный центр или покупать специальное приложение. Способ обновления зависит от производителя техники. Если у вас новая касса, рассказывает Роман Арифуллин из МТС, то в ней изначально используется новая версия ФФД - 1.05. Владельцам таких онлайн-касс ничего делать не нужно.