2018-12-20T19:45:21+03:00
Общество

Две недели до повышения НДС: как бесплатно обновить кассовую технику

Как бизнесу не потратить денег на обновление онлайн-касс и избежать штрафов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Всего две недели осталось до повышения ставки НДС с 18 до 20%. Уже с 1 января все товары в РФ должны продаваться по новой ставке. Для большинства предпринимателей налоговая реформа стала настоящим испытанием. Теперь свободные часы они тратят на исправление цен и договоров.

Перенастройка онлайн-касс тоже требует немало времени и денег. Иногда онлайн-кассу приходится нести в сервисный центр, а иногда - докупать новые программы и разбираться с настройками вручную.

В то же время на рынке начали появляться специальные акционные предложения, благодаря чему предприниматели получили возможность бесплатно обновить технику. По словам директора по проектам малого и среднего бизнеса МТС Романа Арифуллина, до 1 января компания автоматически обновит системы своих онлайн-касс под новую ставку НДС — 20%, обновление не требует специальных действий и станет бесплатным для всех владельцев техники.

Как это будет: с 1 января ставка НДС автоматически изменится как в самой кассе, так и в товароучетной системе, а обладателям онлайн-кассы МТС нужно будет только принять обновления – нажать на кнопку. Еще желательно проследить, чтобы на кассе была установлена верная дата - тогда перезагрузка системы произойдет вовремя.

Навстречу бизнесу пошли не только производители касс, но и ФНС. Ведомство решило дать отсрочку тем, кто не успевает обновить кассу в срок. Штрафовать за старую ставку в чеке будут не с 1 января, как сообщалось ранее, а по истечении первого квартала 2019 года. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 1500 до 3000 рублей, а для юридических лиц- от 5 000 рублей до 10 000 рублей.

Также с 1 января начнет действовать еще одно требование для предпринимателей – изменение формата фискальных данных (ФФД) с 1.0 и 1.1 на 1.05. Фискальные данные – это все документы (например, чеки и отчеты), которые формирует касса. Формат этих данных определяет сколько информации будет в них отображаться. После 31 декабря ФНС не будет принимать чеки в старых форматах ФФД. Штрафовать за нарушение этого закона начнут без отсрочки - с 1 января. Сумма штрафа составит до 30 000 рублей.

Чтобы обновить ФФД, многим также придется нести аппарат в сервисный центр или покупать специальное приложение. Способ обновления зависит от производителя техники. Если у вас новая касса, рассказывает Роман Арифуллин из МТС, то в ней изначально используется новая версия ФФД - 1.05. Владельцам таких онлайн-касс ничего делать не нужно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Трамп объявил о скорой отставке главы Пентагона
При пожаре в подмосковном Серпухове погибла пенсионерка
Депутат Шуфрич объяснил драку в Верховной раде «бесовскими силами»
На шахте в Чехии ворвался метан: один человек погиб, 10 пострадали
Небензя – о выводе войск США из Сирии: «Доверяй, но проверяй»
Наезд на автобусную остановку в Германии: один человек погиб, девять пострадали
США заранее предупредили Россию о выводе своих войск из Сирии
Порошенко объявил о переброске войск ВСУ к побережью Азовского и Черного морей
В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана
Великобритания и США обвинили Китай в кибератаках
В Германии усилили безопасность аэропортов
Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой