2018-12-20T16:13:00+03:00
Экономика

Георгий Бовт, политолог, экономист: Президент не хочет менять лошадей на переправе

20 декабря Владимир Путин выступил с большой пресс-конференцией
Елена ОДИНЦОВА
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Политолог Георгий Бовт.Политолог Георгий Бовт.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Владимир Путин начал пресс-конференцию с перечисления показателей нашей экономики. Они не самые плохие. Все немного, но растет. При этом, на просьбу журналиста оценить результаты работы премьера Медведева, он дал последнему положительную оценку.

-Если учитывать то санкционное давление, которое есть, то все-таки наша экономика действительно держится, - считает политолог, экономист Георгий Бовт. - Цены на нефть стали расти только в этом году, до этого они в общем были достаточно низкими. Президент не пообещал каких-то институциональных реформ. И поддержал правительство Медведева. Я в этом вижу ту логику, что не надо менять лошадь на переправе. Мы еще до середины реки не добрались.

Один из первых вопросов, которые задали президенту, - по нацпроектам, на которые «планируется потратить баснословные деньги». И о сомнениях в их целесообразности.

-Нужно концентрировать имеющиеся ресурсы, найти их и сконцентрировать на важнейших направлениях развития, - ответил Владимир Путин.

-У нас нет веры в частника. И президент надеется за счет именно государственных инвестиций выйти на какие-то решения, - комментирует Георгий Бовт. - Надо ли беспокоиться о дальнейшем огосударствлении экономики? Дальше госсектору уже расти некуда — это и так 70% экономики, если не считать теневой сектор. Ну может быть, еще одну дополнительную госструктуру создадут - по переработке мусора.

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