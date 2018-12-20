Половина россиян потратят на подарки меньше 5 тысяч рублей

Средний бюджет на покупку новогодних подарков в этом году – 5,5 тыс. руб. Это на тысячу меньше, чем в три года назад, выяснили эксперты «Ромир». А самый популярный бюджет на подарки – сумма от 3 до 5 тыс. руб. 22% граждан будут ориентироваться на этот диапазон. Подарки дороже 25 тысяч смогут позволить себе только 2% опрошенных. А 8% рассказали, что не готовы тратить на поздравления больше тысячи рублей. Столько же людей вовсе не собираются никому ничего дарить.

При этом, большинство россиян собираются провести Новый год дома с семьей. Так ответили 68% опрошенных. Каждый шестой отпразднует бой курантов в компании друзей. 5% - в кафе и ресторанах. На работе будут вынуждены праздновать 2% россиян. А за границу, судя по опросу, поедет всего 1%.

Сколько россияне потратят на новогодние подарки.Фото: Рушан КАЮМОВ