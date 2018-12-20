Этот конкурс помогает стать счастливым!

«Мой первый бизнес» – один из флагманских проектов Автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей", которая была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина в мае уходящего года. На платформе этой организации действует 15 интереснейших проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я — профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский челлендж успеха "Россия — страна возможностей", всероссийский конкурс "Доброволец России", проект "Профстажировки", "Грантовый конкурс молодежных инициатив", портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс "РДШ — территория самоуправления", соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", кубок по менеджменту среди студентов "Управляй!", акция признательности "Благодарю", чемпионаты профессионального мастерства "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", благотворительный проект "Мечтай со мной" и конкурс "Лига вожатых". Словом, АНО "Россия — страна возможностей" - это великолепный трамплин для молодежи, которая способна и - главное хочет - активно участвовать в жизни страны, строить собственный и обязательно социально полезный бизнес. Это отличный старт для тех, кто мечтает изменить жизнь вокруг к лучшему.

Международный конкурс «Мой первый бизнес», организованный АНО совместно с Фондом содействия инновациям и благотворительным фондом «Капитаны», направлен на развитие молодежного предпринимательства и включает в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет, то есть школьников.

В этом году он стартовал 1 октября и проходил второй раз. По сравнению с прошлым годом, количество заявок на участие в конкурсе возросло на 65% (это 675 266 участников, из них задания выполнили 267 677 человек.) Изменилась и география конкурса - он стал международным и охватил 53 страны мира, включая Белоруссию, Казахстан, Украину, Прибалтику, Бразилию, Германию, Нидерланды и др. Что касается России, то больше всего заявок пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Оборот на "360 градусов"

Самым популярным направлением конкурса стал трек «Свой видеоблог» – участие в нем приняли 92 302 школьника. За ним следуют треки «Сделай своими руками» (90 482 конкурсанта); «Инновации» (34 037), «Интернет-продажи» (33 550), «Командный бизнес-проект» (17 306). Бизнес-тренажер "Мой первый бизнес", запущенный в этом году, скачали более 50 000 раз.

Как отметили наставники, известные видео-блогеры, все проекты выглядели очень достойными, и многие из них прямо сейчас можно трансформировать в серьезный и социально значимый бизнес. Например, весьма заслуживает внимания профориентационный проект "Фабрика выбора", где будущую профессиональную деятельность предлагается "нащупать" в игровой занимательной форме. Или вот еще интересная идея - возможность путешествовать ребятам из детских домов с помощью видеопроекта "360 градусов". Кому-то наверняка пригодится проект "Авоська" - доставка товаров из магазинов - ведь не у всех есть время и физическая возможность для походов за продуктами. А специалистам, работающим с детьми-аутистами, может оказаться весьма полезной специальная компьютерная программа, посредством которой они познакомят таких особенных ребят с окружающими предметами и явлениями, научат выделять их из множества других и запоминать. Таким образом, школьники ставят перед собой конкретные цели и задачи.

Генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков отметил, что в этом году Фонд впервые привлек в качестве экспертов 500 своих грантополучателей.

«Это интересный опыт и полезная практика как для инноваторов, так и для тех, кто только начинает свой путь в наукоёмкий бизнес. Мы рады видеть здесь авторов самых разных проектов от Камчатки до Калининграда и уверены, что конкурс даст старт и возможность воплотить эти идеи в жизни. А уровень проектов, который продемонстировали школьники, ничем не уступает заявкам более зрелых участников других творческих соревнований - студентов старших курсов и аспирантов. Круг тем, которые интересуют младших ребят, широк и разнообразен. Это и поиск потерпевших аварию беспилотников, и мониторинг морских ресурсов. Замыслы глобальны и в то же время целенаправленны", - добавил Сергей Поляков.

Ради чего стараются?

По итогам 12 тысяч конкурсантов получили сертификаты и ценные призы (IPhone XS, MacBook, игровые приставки Sony PlayStation 4 Pro).

Из их числа 1,5 тысячи победителей смогут поучаствовать в трехдневных бизнес-интенсивах, которые состоятся в первом квартале 2019 года в 13 городах. Завидная перспектива! Первая волна пройдет 7-10 февраля в Москве (4 мероприятия), Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске и Краснодаре. С 14 по 10 февраля бизнес-интенсивы пройдут в Москве (4 мероприятия), Волгограде, Воронеже, Иваново, Севастополе, Ростове-на-Дону и Саратове.

Неудивительно, что в день оглашения победителей онлайн-тура шикарное здание башни Меркурий Сити, где проходила торжественная церемония закрытия первого этапа конкурса, бурлило от энтузиазма вдохновенной молодежи, которая энергичными и искренними аплодисментами встречала инициаторов творческого соревнования и своих наставников.

Генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров похвалил общий настрой участников конкурса: "Благодаря предпринимателям развивается экономика, а когда они оказывают не только услуги, но и помощь людям, то это вдвойне важно."

Основатель Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Алексей Нечаев: "Во второй раз у нас получилось еще интереснее и еще лучше. Радует, что намного больше ребят, чем в прошлом году, выполнили практическую часть конкурса. Заметно возросли предпринимательские и новаторские компетенции, которые необходимы во всех областях экономики. В старых учебниках по бизнесу говорилось, что цель предпринимательской деятельности - прибыль. Но тогда в чем заключается цель и смысл самой прибыли и бизнеса в целом? Недавно об этом хорошо сказал Президент России Владимир Путин: "Делайте большие дела. Делайте что-то для людей, для сотрудников, для потребителей. От этого возникает не только денежный поток, но и мощный прилив радости и удовлетворения от того, чем ты занимаешься. Ради этого есть смысл жить и работать. Именно такому подходу к делу наш конкурс тоже учит. А кроме того, умение сделать что-то, даже с минимальными ресурсами, придумать новое – это одна из важных вещей. Это то, что помогает человеку стать счастливым "