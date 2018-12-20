2018-12-20T17:50:14+03:00
Спорт

Ковтун выиграл короткую программу на чемпионате России

В Саранске стартовало первенство страны по фигурному катанию
Сергей КИРИЛЛОВ
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Саранск. Максим Ковтун во время выступления в короткой программе мужского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию. ФОТО Станислав Красильников/ТАСССаранск. Максим Ковтун во время выступления в короткой программе мужского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС
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В Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию, на котором разыгрываются места в сборной России, которые дают путевки на чемпионаты Европы и мира. Первыми на лед вышли одиночники, у которых по итогам прошлогоднего ЧМ три лицензии на крупнейшие международные старты. С двумя первыми номерами сборной, похоже, все ясно.

Короткую программу у мужчин выиграл Максим Ковтун. Ему немного уступает Михаил Коляда. А вот дальше идет большой разрыв и на третье место претендует сразу три спортсмена - Александр Самарин, Андрей Лазуткин и Артур Дмитриев.

Также в четверг на лед вышли спортивные и танцевальные пары. Но вот если у первых три лицензии на ЧЕ и ЧМ, то у танцоров только две, а это значит борьба обострится.

Самый лакомый вид - женское одиночное катание, стартует завтра. В борьбу вступают Загитова, Медведева и еще несколько восходящих звездочек. Мест в сборной тоже три, но Елизавета Туктамышева заболела и ей могут отдать место в сборной решением тренерского совета. Значит, борьба пойдет за «двойку» сильнейших. Одиночницы завершают свои выступления в субботу.

Фигурное катание. Чемпионат России. Саранск, 20 декабря

Мужчины. После короткой программы. 1. Максим Ковтун (Москва) – 95,14 балла. 2. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 94,70. 3. Александр Самарин (Москва) – 83.24. 4. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург) – 81,43. 5. Артур Дмитриев (Москва) – 79,75. 6. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) – 71,74.

21 ДЕКАБРЯ

Женщины. Короткая программа.

15:15. Первый канал

14:00. «Матч! Арена»

Мужчины. Произвольная программа.

16:50 «Матч! Арена»

Танцы. Произвольный танец.

«Матч! Арена» 20:10

22 ДЕКАБРЯ

Женщины. Произвольная программа.

19:35. Первый канал

19:45. «Матч! Арена»

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