Фонд «Вольное Дело»: Искали, строили, спасали

Несколько десятков проектов, сотни спасенных собак, тысячи археологических находок, миллионы рублей, потраченных на добрые дела, - все это результаты работы в уходящем году Фонда «Вольное Дело», основанного Олегом Дерипаской.

Инженерная элита будущего

В этом году были продолжены образовательные программы Фонда, связанные с подготовкой новых инженерных кадров для российской промышленности. На базе ранее существовавших программ «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», «ЮниорПрофи» и «Школа нового поколения» была создана новая целостная модель подготовки будущих инженерно-технических кадров, включившая в себя как робототехнические дисциплины, так и профессиональные компетенции. С этого года в рамках новой инженерной программы соревнования проводятся по двум направлениям. Они выстроены в логике, позволяющей увидеть траекторию профессионального продвижения: от вовлекающих соревнований детей от 6 лет до стартапов и предпринимательских проектов.

Самыми яркими событиями программы стали X Всероссийский технологический фестиваль PROFEST, прошедший в начале марта в Москве, и VI главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб», состоявшийся в Иркутске в конце ноября.

PROFEST-2018 побил все рекорды по количеству участников (более 7000 человек из 74 регионов России, а также Белоруссии, Казахстана и Узбекистана) и посещаемости - за три дня на соревнованиях побывали

25 000 гостей.

«РобоСиб» в этом году расширил не только список дисциплин, но и географию - на фестиваль собралось около 800 ребят не только из сибирских регионов, но и из Ленинградской, Самарской и Свердловской областей.

Отметим, что за 10 лет реализации программы «Робототехника» ее участниками стали более 100 000 ребят в возрасте от 6 до 20 лет. Треть из них поступила в ведущие технические вузы России, часть - уже окончила их и работает по инженерным специальностям в крупных отечественных компаниях.

5 миллиардов для Кубани

В этом году Фонд отметил 15-летие с момента запуска своих программ в Краснодарском крае - на «малой родине» основателя организации Олега Дерипаски. За это время на Кубани было реализовано более 150 социальных проектов. На эти цели направлено 5,2 млрд рублей. Среди наиболее известных - программа «Школа нового поколения», приют для бездомных собак «ПовоДОГ» в Сочи, гастроли Школы-студии МХАТ, АгроШкола «Кубань».

В Усть-Лабинском районе на средства Фонда ремонтируются школы и дома культуры, выплачиваются гранты учителям, организуются агроклассы, совместно с районными властями и бизнесом реализуется программа «Бережливый Усть-Лабинск», во всех школах внедрена программа «Школа нового поколения»… Результатов много. Один из них таков: по итогам 2016/2017 учебного года усть-лабинские школы по результатам ЕГЭ вошли в топ-10 лучших в крае по математике, физике, биологии, географии, английскому языку.

Скоро вундеркиндов в Усть-Лабинске станет больше. Летом в городе началось строительство лицея. Общая стоимость проекта - 2 млрд рублей. Учебный корпус рассчитан на 475 мест, кампус - на 150. Уже в следующем учебном году здесь будут ждать одаренных детей из разных уголков России.

Также в этом году состоялось долгожданное открытие районного роддома после его капитальной реконструкции, в которой принял участие и Фонд «Вольное Дело». На работы скидывались всем миром. Фонд направил 16,5 млн рублей из необходимых 40 млн, более 10 млн рублей дали предприятия района, включая агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски, остальные средства поступили от местных жителей и краевых властей.

Одна из значимых программ в области культуры на Кубани - поддержка Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН, которая ведется с 2004 года. За это время на средства Фонда был построен научный центр, проведено обучение студентов-археологов в Кубанском госуниверситете, экспедиция сделала немало находок мирового уровня.

Порадовал и сезон-2018. Археологам практически точно удалось установить причину гибели древней Фанагории в Х в. - ранее уход жителей из города ученые объяснить не могли. Теперь на основании находок специалисты могут утверждать, что город опустел в результате набега.

Помимо этого, ученых ждали уникальные находки. Среди них: захоронение знатного воина (I в.), в котором был обнаружен хорошо сохранившийся запечатанный бальзамарий - сосуд из стекла, заполненный жидкостью, руины античной каменной гробницы (III в. до н. э.) с останками представителей элиты города.

Полевые исследования Фанагории возобновятся при поддержке Фонда следующим летом. Продолжит свою работу и музей, созданный под эгидой Министерства культуры РФ. Только этим летом раскопки в древнем городе посетили около 5000 туристов.

Питомцы из приютов «ПовоДОГ» ждут своих новых хозяев. Фото: Пресс-служба Фонда "Вольное Дело".

Упражнения в прекрасном

Продолжилось и сотрудничество Фонда со Школой-студией МХАТ, длящееся уже более 10 лет. При поддержке «Вольного Дела» в начале года студенты Школы побывали в селе Овсянка Красноярского края, где родился писатель Виктор Астафьев. А уже осенью по мотивам этой экспедиции и произведений писателя ребята показали спектакль «Чуш» - так называется поселок, где происходит действие повести «Царь-рыба».

На его премьере побывал основатель Фонда Олег Дерипаска. После спектакля состоялся заинтересованный разговор со студентами-театралами.

«Потрясающие, талантливые, музыкальные юноши и девушки, - отметил Дерипаска по итогам встречи. - Обсуждали, каким они видят театр будущего. Я ждал ответа про новые технологии, а они считают, что самой большой ценностью в XXI веке станут человеческие отношения, и театр станет отражением этой ценности».

А в декабре Фонд стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты юга России 2018». Проект «Молодой МХАТ - Кубани» победил в номинации «Поддержка культуры». Гастроли организуются с 2006 года. За это время в Краснодаре и Усть-Лабинске состоялось 9 культурных акций, в рамках которых 23 550 зрителей увидели 21 спектакль, в мастер-классах приняли участие около 1000 человек, прослушивания прошли около 800 человек.

В уходящем году Фонд запустил совместный проект с ГИТИСом и философским факультетом МГУ им.

М. В. Ломоносова «Лаборатория будущего театра». Его задача - проведение футурологических исследований и разработка модели театра будущего.

Помощь пришла

Еще один крупный проект 2018 года - открытие сразу четырех приютов «ПовоДОГ» для бездомных собак в Наро-Фоминске, Красноярске, Иркутске и Абакане. Все они оснащены современным оборудованием, в них работают кинологи и зоопсихологи, созданы оптимальные условия для размещения собак, при каждом есть ветеринарная клиника. В функции приютов будет входить не только спасение бездомных собак, но и системная работа с населением, формирование культуры гуманного и ответственного отношения к животным.

Первый «ПовоДОГ» был открыт Фондом «Вольное Дело» в Сочи накануне Олимпиады. За 5 лет работы было спасено с улиц и устроено в новые семьи более 750 собак. Именно в Сочи произошла одна из самых трогательных историй прошедшего чемпионата мира по футболу. Болельщик из Перу Рикардо Лазо подобрал возле гостиницы больную собаку, с которой не смог расстаться. Волонтеры из приюта «ПовоДОГ» выходили животное и передали Бусинку (так теперь зовут собаку) Рикардо в Москве, куда он специально прилетел из Лимы после окончания мундиаля.

Общая сумма инвестиций в приюты «ПовоДОГ» в 2014 - 2018 годах составила около 250 млн рублей. В планах Фонда - строительство еще одного приюта в Краснодарском крае.

ЦИФРЫ

5,2 млрд рублей направил Фонд на реализацию проектов на Кубани за 15 лет.

250 млн рублей составили расходы на 4 приюта «ПовоДОГ».

7000 ребят приняли участие в PROFEST-2018.