В Москве наградили победителей конкурса социальной рекламы «Импульс»
В Москве наградили авторов лучшей социальной рекламы. Конкурс «Импульс» прошел уже в пятый раз.
Обладателем Гран-при-2018 стало Российское военно-историческое общество с проектом «Памятные даты военной истории Отечества». В проект вошли более 70 видеороликов, посвященных важным страницам российской истории. В работе над ними приняли участие известные актеры, реконструкторы. Ежемесячная аудитория проекта - около 80 млн человек.
Всего же в конкурсе было восемь основных и шесть дополнительных номинаций. На них было подано почти 600 заявок. Свои работы подавали представители органов власти и местного самоуправления России и стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации. Лучших из лучших выбирало жюри, в состав которого вошли представители рекламной отрасли, власти, руководители СМИ.
Напомним, что задача конкурса - привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам и поощрить авторов лучших проектов.
КОНКРЕТНО
Кто победил в основных номинациях:
Лучшая видеореклама
Министерство образования и науки Республики Дагестан за ролик «Профилактика безопасности дорожного движения».
Лучшая аудиореклама
ГУО «Минский областной институт развития образования» с рекламой «Спасатели в пути» и ГУ МЧС России по Кемеровской области с роликом «Безопасное поведение».
Лучшая наружная реклама
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с проектом «Жизнь — это не кино».
Лучшая интернет-реклама
Проект Государственной думы РФ «Доверяй официальным источникам».
Лучший буклет
Рособрнадзор за брошюру «Я сдам ЕГЭ!».
Лучший плакат
Федеральное автономное учреждение «Информационный центр общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей» МЧС России за транспарант «Что делать, если потерялся ребенок?»
Лучшая рекламная кампания
Российское военно-историческое общество с циклом «Памятные даты военной истории Отечества» (проект получил и Гран-при)
Лучшая рекламная активация
Минсоцотношений Челябинской области за проект «Я не один».
Победители в специальных номинациях
Премий в специальных номинациях «Трендсеттер года» и «Наш характер» удостоено ФГБУ «Роспатриотцентр» за видеорекламу «Время добрых дел пришло!».
Премия в специальной номинации «Признание интернета» присуждена Московскому областному УФАС России за плакат «Запрещены законом!».
Победителем в специальной номинации «Будь здоров!» стала Автономная некоммерческая организация «Агентство современных коммуникаций» с плакатом «Курение мешает».
Премия в специальной номинации «Дети — наше все» присуждена Минскому областному институту развития образования за аудиорекламу «Спасатели в пути».
Обладателем премии в специальной номинации «Безопасная езда» стало правительство Ростовской области с наружной рекламой «Что важнее? Что лучше? Как лучше?».