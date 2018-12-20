2018-12-20T19:05:55+03:00
Общество

В Москве наградили победителей конкурса социальной рекламы «Импульс»

Гран-при конкурса получил патриотический проект «Памятные даты военной истории Отечества»
Ольга БОРСКАЯ
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Все победители "Импульса-2018": в конкурсе было восемь основных и шесть дополнительных номинацийВсе победители "Импульса-2018": в конкурсе было восемь основных и шесть дополнительных номинаций
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В Москве наградили авторов лучшей социальной рекламы. Конкурс «Импульс» прошел уже в пятый раз.

Обладателем Гран-при-2018 стало Российское военно-историческое общество с проектом «Памятные даты военной истории Отечества». В проект вошли более 70 видеороликов, посвященных важным страницам российской истории. В работе над ними приняли участие известные актеры, реконструкторы. Ежемесячная аудитория проекта - около 80 млн человек.

Всего же в конкурсе было восемь основных и шесть дополнительных номинаций. На них было подано почти 600 заявок. Свои работы подавали представители органов власти и местного самоуправления России и стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации. Лучших из лучших выбирало жюри, в состав которого вошли представители рекламной отрасли, власти, руководители СМИ.

Напомним, что задача конкурса - привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам и поощрить авторов лучших проектов.

КОНКРЕТНО

Кто победил в основных номинациях:

Лучшая видеореклама

Министерство образования и науки Республики Дагестан за ролик «Профилактика безопасности дорожного движения».

Лучшая аудиореклама

ГУО «Минский областной институт развития образования» с рекламой «Спасатели в пути» и ГУ МЧС России по Кемеровской области с роликом «Безопасное поведение».

Лучшая наружная реклама

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с проектом «Жизнь — это не кино».

Лучшая интернет-реклама

Проект Государственной думы РФ «Доверяй официальным источникам».

Лучший буклет

Рособрнадзор за брошюру «Я сдам ЕГЭ!».

Лучший плакат

Федеральное автономное учреждение «Информационный центр общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей» МЧС России за транспарант «Что делать, если потерялся ребенок?»

Лучшая рекламная кампания

Российское военно-историческое общество с циклом «Памятные даты военной истории Отечества» (проект получил и Гран-при)

Лучшая рекламная активация

Минсоцотношений Челябинской области за проект «Я не один».

Победители в специальных номинациях

Премий в специальных номинациях «Трендсеттер года» и «Наш характер» удостоено ФГБУ «Роспатриотцентр» за видеорекламу «Время добрых дел пришло!».

Премия в специальной номинации «Признание интернета» присуждена Московскому областному УФАС России за плакат «Запрещены законом!».

Победителем в специальной номинации «Будь здоров!» стала Автономная некоммерческая организация «Агентство современных коммуникаций» с плакатом «Курение мешает».

Премия в специальной номинации «Дети — наше все» присуждена Минскому областному институту развития образования за аудиорекламу «Спасатели в пути».

Обладателем премии в специальной номинации «Безопасная езда» стало правительство Ростовской области с наружной рекламой «Что важнее? Что лучше? Как лучше?».

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