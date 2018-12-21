Газпромбанк делает ставку на персонализацию

С декабря в Московском регионе Газпромбанк начал в пилотном режиме предлагать своим клиентам пакет услуг «Мама и малыш». Об этом говорится в сообщении банка. Отличительной особенностью предложения является то, что это первый банковский продукт, нацеленный не на общую категорию клиентов (массовый, премиальный и т.д.), а на их конкретный сегмент клиентов с определенной жизненной ситуацией.

В данном случае речь идет о будущих мамах и молодых родителях. Согласно сообщению Газпромбанка пакет услуг «Мама и малыш» включает увеличенный кэшбек до 10% с покупок детской одежды и игрушек, до 5% с покупок медицинских товаров и услуг, а также льготные условия у страховщика «Согаз» по программам детского ДМС и страхования жизни и здоровья родителей. Кроме того в число услуг, специально подобранных под нужды растущих семей, входят оформление дебетовой карты VISA уровней Gold или Platinum.

Пока что Газпромбанк обкатывает этот пакет в Московском регионе, однако «в ближайшей перспективе пакет станет доступен и во всех точках продаж на территории России», говорится в сообщении банка.

«Молодые семьи нуждаются в индивидуальном подходе к обслуживанию и специальных продуктах, которые на 100% соответствуют их потребностям, отмечает заместитель председателя правления Газпромбанка Вадим Кулик. По его словам, понимание потребностей, с которыми сталкиваются те или иные категории клиентов в конкретный период времени, является новым трендом современного банкинга, так что ГПБ будет «стремиться расширять линейку таких предложений, дополняя и комбинируя пакеты услуг».

По мнению ряда экспертов, опрошенных «КП» сегодня в розничном банковском бизнесе действительно недостаточно «просто» выдавать карты и кредиты, необходимо предугадывать то, что потребуется клиентам в будущем, сопровождая их по жизни.

Например, если сегодня человек взял ипотеку, значит скоро ему очевидно потребуются деньги на ее ремонт, потом на обстановку - мебель и бытовую технику и за все это ему должно быть удобно платить, то есть нужно заранее выдать ему платежную карту, предоставить хороший мобильный банк и сделать выгодные предложения для всей цепочки, чтобы клиент остался с вами надолго и был доволен, описывает механизм один из собеседников «КП».

«Мы планируем дойти до полной персонализации и индивидуализации предложения, когда для каждого из клиентов путем выбора нужных опций будет формироваться свое собственное наполнение и отдельная цена того или иного продукта», – расказал в беседе с «КП» представитель Газпромбанка. «Для нас каждый клиент станет отдельным, для каждого мы будем стремиться делать индивидуальный продукт, - говорит он - мы уверены, за таким уровнем персонализации – будущее в розничном бизнесе и выиграет тот, кто быстрее туда пройдет».

Конкуренция в розничном банковском бизнесе сегодня очень высока, и банки, в том числе крупнейшие, постоянно вынуждены разрабатывать новые предложения для своих клиентов, и чем они, в хорошем смысле, креативнее – тем лучше, говорит аналитик БКС Сергей Суверов. По его словам, персонализация и организация сопровождения конкретного клиента по всем его жизненным ситуациям сейчас является одним из основных трендов для розничных банков, и продуктов, подобных тому, что выпустил Газпромбанк, будет становиться все больше.