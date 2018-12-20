Эпоха долевого строительства подошла к концу?

Власти обещают, что обманутых дольщиков больше не будет, и все законы для этого приняты. Заявления обнадеживающие! Но эксперты обращают внимание, что поправки в законодательство несут в себе далеко идущие последствия. Возможно, не совсем просчитанные.

19 декабря Госдума приняла в заключительном третьем чтении поправки к закону 214-ФЗ, который регулирует сферу долевого строительства. Главная цель - решить проблему обманутых дольщиков, которых в стране по самым скромным оценкам 130 тыс. человек, а по некоторым – и все 200 тыс. человек (а если учесть еще и членов семей тех, кто является формальным покупателем, то и вовсе под миллион их число подойдет), создаются условия, при которых долевое строительство будет невыгодно. Параллельно с этим ведётся работа по повышению качества гарантий сохранности средств для дольщиков.

Одно из наиболее значимых положений законопроекта обязывает всех застройщиков с 1 июля 2019 года работать по схеме проектного финансирования - с размещением денег дольщиков на счетах эскроу. Исключение из этого правила сделают только для тех проектов, которые находятся в высокой степени готовности. Эту степень должны четко определить критерии, которые Минстрой планирует сформулировать и представить в Кабмин в феврале. Еще одно важное нововведение - страхование заменено отчислениями в компенсационный фонд для всех застройщиков.

Бесспорно, отказ от частных страховых компаний и передача функций гаранта «Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства» (Компенсационный фонд) повысит безопасность вкладчиков. Фонд обладает гораздо большими полномочиями и просто так не обанкротится, он всегда может рассчитывать на господдержку. Это хорошо. Вот только в спешке могут приниматься довольно непродуманные решения.

Обсуждается вопрос передачи от страховых в фонд, но в законах не прописана передача организации, которая формально страховой не является. Сразу возникает противоречие законов, которое делает передачу портфеля сложно осуществимой. Но если, всё-таки, разрешат передавать портфель, то как и в каком объёме? Во-первых, активы страховых компаний формировались не только за счёт взносов застройщиков, а во-вторых, эти компании занимаются десятками различных видов страхования. Если просто так забрать у страховщиков все деньги, что есть у них под обеспечение строящихся объектов, то они не смогут выполнять требования ЦБ по другим видам страхования. А дальше знакомый сценарий: либо сразу банкротство, либо ЦБ отзывает лицензию из-за несоответствия нормативам, а толпы людей, которые пытаются дождаться страховых выплат, штурмуют офис компании.

Причем, очевидно, что страховщики заинтересованы выйти из этого рынка – правила игры на рынке долевого строительства меняются очень быстро. Можно с уверенностью говорить о том, что все страховщики сами найдут компромисс с ДОМ.РФ, поэтому важно двигаться в сторону возможности добровольно передать портфель и сделать это как можно скорее. Новые полномочия ДОМ.РФ позволят распорядится накопленными деньгами максимально эффективно.

Основные игроки строительного рынка пугают, что попытки принять законы без диалога со всеми участниками рынка - застройщиками и страховщиками, без понимания особенностей этого рынка, могут привести к росту числа банкротств застройщиков, резкому росту числа обманутых дольщиков, банкротству страховых компаний, а это потянет за собой массу невыплаченных страховок и по другим видам страхования. Есть ли реальный повод для беспокойства? Мы постараемся разобраться в ситуации.