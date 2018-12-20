2018-12-20T23:53:29+03:00
Звезды

Глава Русской Медиагруппы Владимир Киселев: Как может говорить о совести человек, который строит бизнес на унижении животных?

Выступление Эдгарда Запашного на президентском совете по культуре и искусству продолжает вызывать бурные споры
Елена БОДУЭН
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Глава Русской Медигруппы Владимир Киселев. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим ШеметовГлава Русской Медигруппы Владимир Киселев. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов
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Напомним, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал главе государства, что считает неприемлимым открытие в Сколково стационарной площадки для канадского цирка Cirque du Soleil. По мнению известного дрессировщика, компания Михаила Гуцериева, которая ведет строительство, тем самым подрывает основы российского цирка. Президент пообещал разобраться в ситуации. Гуцериев отреагировал жестко, заявив, что Запашный врет от того, что боится конкуренции, и сообщил, что намерен подать на него в суд за клевету, ведь Cirque du Solei планируют лишь гастролировать в России, став якорным арендатором нового концертного комплекса в Сколково. А здание, которое строится, будет удовлетворять разные культурные нужды.

Позицию Михаила Гуцириева полностью поддерживает и глава Русской Медигруппы Владимир Киселев:

Я не вправе рассуждать о цирках, строительстве и арендаторе. Единственное что могу сказать, так это то, что мы (одна из компаний Киселева является партнером проекта - Авт.) заключаем с этой площадкой соглашение на семнадцать мероприятий. Это, как минимум, гарантирует, что никакого постоянного пребывания Cirque du Soleil не может там быть по определению. А по поводу обвинений этим цирковым гражданином Михаила Гуцериева в отсутствии совести... Ну как может о совести говорить человек, который свое благосостояние строит на унижениях и издевательствах над животными? В Cirque du Soleil, к слову, животных вообще не используют (это принципиальная позиция руководства - не эксплуатировать братьев наших меньших - Авт.). Дьявол-то как, говорится, в деталях.

Компания Михаила Гуцериева (на фото) занимается строительством в Сколково стационарной площадки для Cirque du Soleil. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Компания Михаила Гуцериева (на фото) занимается строительством в Сколково стационарной площадки для Cirque du Soleil.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Что касается других участников встречи, уважаемых в некоторых кругах деятелей и участников совета по культуре при президенте, то они пытались использовать президента в своих хозяйственных спорах. Решайте это между собой, зачем президента отвлекать! А человеческие качества Игоря Матвиенко и Игоря Крутого вообще не обсуждаются. Вы живёте во многом благодаря помощи господина Гуцериева - как творческой, так и коммерческой. Он наполняет ваши программы своими порывами души, выраженными в стихах, получает по 7-10 грамот на «Песне года» каждый год. Если вы даёте ему награды искренне, относитесь к этому человеку с уважением. Если берете у него финансовую помощь, его стихи, используете их для повышения своего рейтинга, то почему не подаёте голос, когда на человека возводится такая напраслина? Что ж вы молчите? Вот это для меня просто неприемлемо. Вот поэтому мы встали на сторону Гуцериева.

Игорь Крутой, кстати, всегда с уважением относился к Михаилу Сафарбековичу и его поддерживал...

Друзья и уважение проявляются во время «часа икс». А рассказывать, как я тебя уважаю и люблю по факсу или смс очень легко. Поэтому то меня до глубины души поразило это невмешательство. Есть другой важный момент. У нас очень много артистов и менеджерских структур в культурном секторе. Но мероприятия в Крыму делала только наша организация - мы там в 2014-м находились на центральных площадях, на военных кораблях, перед бойцами выступали. Проверялись делами а не словами. В Донецке и Луганске выступали только мои артисты - «Земляне», мои дети (певцы Владимир и Юркисс - авт.), Ольга Кормухина, Иосиф Кобзон. В Сирию, как вы знаете, тоже не все поехали.

Я думаю, многие тогда не владели ситуацией с цирковыми проблемами.

А Матвиенко? Ему кто помешал выступить? Как он не знал, что это на Михаила Сафарбековича клевета? Вы что, не слушали что говорил Зпапашный? Надо было у президента ему выяснять, можно ли матом артистом ругаться или нет... Обратись к Пушкину, к Чаадаеву. Я постарше его и помню, что с нами творила цензура советская. Это даже не грабли, а просто идиотизм. Вы их не запрещайте, обласкайте, в объятия возьмите, вы их возглавьте! Песни «Землян», «Машины времени», «Воскресенья» до сих пор поются, а их-то кто вспомнит через год?

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