Жених под елочку

Иногда наши сокровенные желания сбываются, но с некоторыми неожиданными нюансами. А все потому, что загадываем мы их наспех, без всяких предосторожностей. Судьба-насмешница дарит нам долгожданное чудо, но вместе с радостью приходит разочарование, ведь на самом-то деле мы хотели совсем не этого.

Намечала кавалера мечты

Лет десять тому назад, когда люди еще не умели исполнять задуманное с помощью всевозможных досок желаний и визуализаций, подруга Зины собралась посетить Стену Плача в Иерусалиме и предложила воспользоваться моментом. Внутренний скептик шептал: «Не майся дурью! Ну разве может обычная стена чем-то тебе помочь? Да она ведь вроде и не по этой части?» Но любопытство и страсть к экспериментам взяли свое. Недолго думая Зина написала на листке бумаги, что хочет встретить мужчину мечты, который станет ее мужем. Ах, если бы в тот момент она знала, чем все обернется, то лучше попросила бы новую квартиру, но Зина была блондинкой и мечтала о любви.

Подруга обещала всунуть записочку в щель между камнями священной стены, а также уверяла, что желание наверняка исполнится. Намоленное место, разве оно может не работать?

Сбылось!

Дело было за неделю до Нового года, Зина как раз находилась с праздничной агонии покупки платья и подарков. Девочки устраивали домашнюю вечеринку с приглашением малознакомых парней, каких-то «друзей брата Наташиной подруги». А после все собирались в ночной клуб танцевать. Зина опоздала к столу ровно на два часа, а когда вошла в просторную комнату, где сидели друзья, увидела ЕГО. Улыбчивого, обаятельного красавца мужчину по имени Никита.

Конечно, в тот момент Зина абсолютно забыла о волшебной записочке. Не вспомнила о ней и через месяц, когда они с Никитой уже вовсю встречались. И только когда та самая подруга пришла на Зинин девичник перед свадьбой, наступило прозрение.

- Ну это же настоящее чудо! - восторгались наперебой подруги. - Настоящая новогодняя сказка! Прямо как в голливудском кино!

Тут и сказочке конец...

Сказка закончилась ровно через месяц после свадьбы, когда выяснилось, что Никита хоть и мужчина мечты, но не только Зининой. Ежедневно ему названивали какие-то «знакомые из боулинга» и «подруги по работе». И, судя по всему, ему подобная популярность очень нравилась.

Детей Никита категорически не хотел, по утрам имел неизменно плохое настроение, часто бывал груб и не любил выезжать на природу.

- Ну почему жизнь так справедлива ко мне? - сокрушалась она в кругу подруг. - Ведь можно было бы домечтать за меня и сделать Никиту верным, чувственным миллионером, который только что получил Нобелевку и купил мне небольшой греческий островок?

Все слушали, кивали головами, сочувственно обнимали Зину, доливали вина в бокал... И только та самая подруга, которая взялась доставить записочку к месту исполнения желаний, однажды не выдержала.

- Зина, - сказала она назидательным тоном, - ну и дура же ты. Я, если честно, записочку твою прочитала. Ты хоть помнишь, что там написала?

Зина посмотрела на подругу и вдруг разревелась:

- Ну что замуж хочу за мужчину своей мечты.

- А дальше.

- Ну чтобы красивый был и в постели бог...

- Красивый? Бог?

- Ага...

- Ну вот и сбылась твоя мечта. Ты же не девочка уже, сама должна понимать, что к красоте и хорошему сексу обязательно какая-то дополнительная нагрузка будет?!

- Так откуда же я знала, что желание вообще сбудется? Я думала, он хороший будет, идеальный. А он...

Зине тут же вспомнились сказка о Золотой Рыбке и фильм «Ослепленный желаниями», главный герой которого тоже некорректно формулировал свои желания. И Иванушка из фильма «Чародеи», который заказал себе Аленушку и получил коробку конфет с таким названием.

А подруга не унималась:

- Ну вот и надо было четко прописать, какого мужика ты хочешь: красивого, но верного, богатого, непьющего, заботливого, спортивного, чтобы детей любил (и хотел), по дому помогал... Что там еще?

- Чтобы с чувством юмора, - сквозь слезы выдавила из себя Зина. - И голос чтобы сексуальный, когда по телефону звонит.

Подруга призадумалась.

- Ну насчет голоса это ты, пожалуй, загнула. Да и вообще как-то все это нереалистично, чтобы в одном мужике такой набор. Но что-то же надо делать...

Что делать?

Для начала Зина развелась с мужчиной своей мечты. Нескольких месяцев совместной жизни хватило, чтобы понять, что мечта у нее была дурацкая. Потом она села с подругой на кухне и составила подробное описание мужчины своей новой мечты. Перечень получился длинным, но зато, кажется, не упущено ни одно из качеств, необходимых для долгой и счастливой семейной жизни.

Стену Плача в этот раз решили не беспокоить (тем более один из регулярных посетителей святыни компетентно объяснил, что по таким мелочам ТУДА лучше не обращаться). Записка будет свернута трубочкой и сожжена в новогоднюю ночь.

О результатах мы сообщим. Как говорят в таких случаях, «Комсомолка» следит за развитием сюжета.