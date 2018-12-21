История одного краба

Падал мягкий снег, стоял легкий морозец. Муж, движимый лучшими намерениями, зашел в магазин и купил немного крабового мяса. Он решил, что традиции традициями, но нельзя же на Новый год есть один только салат оливье. К тому же он только что получил 13-ю зарплату и хотел порадовать любимую.

«Смотри, что я принес», - радостно воскликнул он дома, отряхнув снежок с пальто, и развернул покупку. Но радости на лице жены не заметил. «Ты как хочешь, - сказала она, - а я буду готовить оливье. А с крабами своими сам что-нибудь придумай».

И муж придумал. Вечером, когда оливье вместе с другими закусками уже стоял на столе, а гости провозглашали первые тосты за уходящий год, он встал у плиты. Взгляд его был сосредоточен, движения отточены.

В плошке он хорошенько взбил вилкой яйцо, добавил немного соли, перца и мелко нарубленной зелени. Потом вылил эту смесь на хорошенько разогретую сковородку, щедро смазанную сливочным маслом. Омлет растекся по сковороде - важно, чтобы получился очень тоненький блинчик. Прежде чем свернуть его трубочкой, любящий муж положил внутрь еще немного сливочного масла и продолговатый кусок крабового мяса. Как известно, жарить его нет никакого смысла, но на вкус оно становится гораздо более приятным, если полежит вместе с маслом внутри теплого яичного блинчика.

Теперь осталось только красиво разрезать крабовые омлеты (а их было сделано несколько) на кусочки и посыпать эти рулетики кунжутом, они от этого сразу стали напоминать какое-то японское кушанье.

- Ой, что это? - закричали гости, едва завидев аппетитные розовые кусочки краба, обернутые тоненьким желтым омлетом.

- Это любимое блюдо моей дорогой жены, - с улыбкой отвечал муж. - Я каждый год готовлю его по ее просьбе.

Гости ели и нахваливали необычное угощение, макая его в смесь легкого домашнего майонеза и васаби, а подруги шептали жене: «Счастливая ты, Нинка, такого парня себе отхватила».

Краба съели минут за десять, а оливье доедали потом еще почти две недели.