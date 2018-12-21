2018-12-21T17:35:32+03:00
Звезды

«Больше – не значит лучше!»: Девушка Тимати уменьшила губы

Анастасия Решетова решила вернуться к естественной красоте
Ольга АНТОНОВА
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Анастасия Решетова: «Удалила весь гель из губы. Больше — не значит лучше».Анастасия Решетова: «Удалила весь гель из губы. Больше — не значит лучше».
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Пожалуй, самая большая волна критики в адрес модели и невесты Тимати Анастасии Решетовой поступает по поводу «искусственности» ее внешности. Мол, числу пластических операций у 22- летней девушки не счесть. Говорят, что ради модельной карьеры красавица увеличила себе грудь, ягодицы, сделала блефорпластику. Плюс, судя по всему, девушка удалила себе комки Биша, практикует уколы красоты, и не раз увеличивала губы. Но поскольку в последнее время мода на «кукольную внешность» уходит, Анастасия также приняла решение вернуться к своей натуральной красоте. И начала, как раз, с уменьшения объема губ. В Stories своего Instagram модель опубликовала бумеранг-видео, подписав его:

«Удалила весь гель из губы. Больше — не значит лучше».

Поклонникам новый образ Анастасии очень понравился.Кто-то даже спросил, поинтересовалась ли девушка мнением Тимати по этому поводу? Мол, как он отнесся к тому, что его невеста решила изменить свой имидж?

Напомним, Решетова и Тимати вместе с 2015 года. Недавно Анастасия спровоцировала слухи о помолвке с музыкантом. До этого рэпер встречался с другой звездой Instagram, Аленой Шишковой, от которой у него родилась дочь Алиса.

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