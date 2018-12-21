Дочка Павла Прилучного растет копией матери

Уходящий год был непростым для семьи Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Пара была на грани развода, вместе пережила уход бабушки актрисы, купила и обустроила квартиру в Москве, отправила сына в первый класс. Но главное, семья смогла преодолеть внутренний кризис и теперь кажется в полной мере наслаждается счастьем. Пока старший ребенок семьи – Тимофей учится в школе, звездная мама играет вместе с дочкой Мией.

«Вот она, Пална! Красные, морозные щечки!» - подписала фото дочки Агата Муцениеце.

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Поклонники тут же откликнулись в комментариях.

«Сладкая девочка», «Красивые дети рождаются от большой любви», «Папина радость», «Ой, повзрослела как! А красотка!», «Какая счастливая и довольная! Пусть так будет всегда!», «Какая милая! На Агату похожа...», «Мамина ксерокопия», «Очень на Павла похожа», - написали они.

Напомним, что Муцениеце и Прилучный воспитывают двоих детей. В 2013-м у звездной пары родился сын Тимофей, а в марте 2016-го появилась на свет дочь Мия. Агата и Павел обычно не скрывают семейную жизнь от поклонников и часто делятся семейными видео и фото в Сети. Именно поэтому поклонники быстро узнали о разладе, который весной произошел в семье Прилучных. Оба признались, что действительно «ставили брак на паузу», но вскоре помирились.

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