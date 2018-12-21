Похудеть на японской диете: Как съедать 10 блюд за один прием пищи и не набирать ни грамма

Это общепризнанный факт: японцы едят довольно много, могут съедать по 10 блюд за один приём пищи и не набрать ни грамма. Все потому, что едят маленькими порциями, употребляют много рыбы и растительных продуктов. И соблюдают определенные правила. Президент компании Enhel Group, бьюти-эксперт Юлия Энхель большую часть своей жизни проводит в Японии. Юлия рассказала, что японские женщины всегда выглядят гораздо моложе своих лет, а еще им удается практически всю жизнь носить размер S.

Специально для читательниц «Комсомольской правды» Юлия раскрыла несколько секретов стройности японских красавиц, которым следует и сама, ведь еще несколько лет назад Юлия весила 75 кг! Девушка сильно комплексовала по этому поводу, отражение в зеркале только расстраивало. Юлия заедала стрессы очередной порцией пирожных и конфет, а сброшенные во время бесконечных диет килограммы, после каждого срыва возвращались. Японская культура питания перевернула жизнь Юлии Энхель, благодаря их рациональному подходу к приему пищи, девушка похудела на 25 кг, обрела уверенность в себе и добилась небывалых высот в бизнесе и жизни. Так что же едят японки?

Президент компании Enhel Group, бьюти-эксперт Юлия Энхель похудела на 25 килограммов, придерживаясь японской системы питания.

ЖАРИТЬ — ЭТО НЕ ПО-ЯПОНСКИ

• Жарить — это не по-японски, там все готовят на пару, водяной бане, а также едят сырые продукты.

• Хлеб и сливочное масло не едят даже на завтрак.

• Хлеб азиатки заменили рисом.

• Японцы предпочитают легкие обеды, основу которых, конечно, составляет рис. К нему подают рыбу - сырую, приготовленную на гриле или маринованную. А также вареные овощи или салаты.

• Вместо майонеза японки используют легкие соусы на основе тех же овощей или яблочного уксуса, либо кунжутное, либо рисовое масло - блюдо опрыскивается им уже после приготовления, чтобы не портить его качество.

• В отличие от француженок, предпочитающих бокал вина в обед, японки пьют зеленый чай и водородную воду - лучшие антиоксиданты.

БЭНТО-ЛАНЧ — ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС НА РАБОТЕ

• Бэнто-ланч - 99% японок придерживаются этого меню 365 дней в году. Традиционно бэнто изготавливается в соответствии с пропорциями 4:3:2:1. На 4 части риса берется 3 части мяса или рыбы, 2 части овощей и 1 часть маринованного растения или пряности. Польза такого обеда очевидна – полноценная и полезная еда в одном боксе вместо фаст-фуда и бутербродов. Искусство подбора продуктов и изготовления бэнто является одним из важнейших умений для японских домохозяек.

• На ужин японцы часто едят легкие супы - рыбные, мясные, овощные. Ингредиенты для них и бульон варятся отдельно, и «встречаются» только перед подачей на стол. Кстати, и супы японцы предпочитают есть палочками – выбирают сначала кусочки мяса и овощей, затем прямо из чашки выпивают бульон. Также на ужин готовят рыбу и мясо, овощи на пару.

• Must-have продукты для каждого японца: рис, хурма (сейчас как раз ее сезон!), морские водоросли, капуста (в любых вариациях), соя и тофу. Соевые продукты очень питательны и надолго заряжают энергией.

• Свежие морепродукты и рыба (тунец, лосось, скумбрия, морской окунь, угорь, осьминоги, мидии, креветки, гребешок, морской еж, кальмары, крабы) всегда в рационе японских красавиц. Они обладают полезными микроэлементами и веществами, а также низким содержанием калорий.

Японцы могут себе позволить даже японские десерты, потому что содержат они минимум углеводов. Правильные десерты можно приготовить и в домашних условиях.