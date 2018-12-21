2018-12-21T20:21:34+03:00
Общество

Задал хороший вопрос министру - получи сувенир

В понедельник журналисты «КП» в течение полутора часов общались в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
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Глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ Сергей Лавров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Огромное количество вопросов поступило от вас, наши уважаемые читатели и радиослушатели. И часть из них (что успели) мы переадресовали главе МИДа, пообещав, что авторы самых интересных получат памятные подарки.

В министерстве поблагодарили всех вас за участие и выбрали автора вопроса (он был задан в оригинальной, стихотворной форме), который получит сувенир:

Хотелось б вам отбросить все дела

И по реке с гитарою проплыть,

Разжечь костер и на закате дня

О мире и любви поговорить?

Подарок от МИДа отправляется Нине Васильевне Амелиной.

А журналисты «Комсомолки» присудили свой приз (плюс памятный сувенир от МИДа) Леонтию Парамонову из Санкт-Петербурга. Он спросил: «Громыко был «мистер нет», Козырев был скорее «мистер да». А кто вы?»

Напомним, Лавров ответил: «Да лишь бы не человеком «чего изволите».

Поздравляем победителей! Призы будут вручены в ближайшие дни.

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17 декабря глава МИД России Сергей Лавров дал интервью в прямом эфире на сайте kp.ru. Приводим полный текст беседы министра с корреспондентами «Комсомолки» Дарьей Асламовой и Андреем Барановым (подробности).

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