Танцы с волчками

В клубе «Что? Где? Когда?» пришла пора решающей интеллектуальной схватки. Зимняя серия, в которой решалась судьба путевки в финал, стала не по погоде жаркой - до последней минуты (в прямом смысле слова) не было ясно, кому достанется победа. В итоге, выиграв заключительный матч со счетом 6:5, звание финалистов получила шестерка Балаша Касумова. Напомним, в прошлом году в решающей игре участвовала команда Виктора Сиднева, который мог стать финалистом и на этот раз, но уже в качестве капитана команды обладателей «Хрустального атома». Увы, успех Касумова и Ко лишил мэтра такой возможности.

В последней игре года, как известно, особые правила: телезрители, чьи вопросы удостоились чести попасть на финал, будут находиться в зале и, если стрелка укажет на конверт с их именем, сядут за стол вместе со знатоками и понаблюдают за ходом обсуждения. Следить за тем, как крутится волчок, нам предстоит 23 декабря - прямой эфир на Первом канале начнется в 22.30.

Балаш Касумов (слева), его партнер по команде Михаил Скипский (справа) и ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк (в центре) приглашают понаблюдать за интеллектуальной схваткой. Фото: Первый канал

В отличие от знатоков шестерке финалистов шоу «Танцы» (ТНТ, 22 декабря, 21.00) сидеть за столом не придется, их стихия - движение. На победу и главный приз в три миллиона рублей претендуют Ульяна Пылаева, Маша Худорожкова, Саша Ли, Юви, Саша Перцев и Алексей Летучий (не родственник!).

Напомним, в этом сезоне в проекте впервые было сразу три наставника - Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова, однако в финале решающий голос будет принадлежать не им. Победитель определится по итогам зрительского голосования.

Что касается финала проекта «Битва экстрасенсов» (ТНТ, 22 декабря, 19.30), то здесь претендентов на успех не так много - всего трое. За победу в 19-м сезоне паранормального шоу сражаются Аида Грифаль, Григорий Кузнецов и Тимофей Руденко. Впрочем, с учетом магических сил, которыми обладают (или думают, что обладают) финалисты, качество итогового выпуска должно стать просто фантастическим.