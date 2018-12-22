2018-12-22T01:33:41+03:00
Телевизор

Танцы с волчками

В этот уик-энд нас ждут финалы проектов «Танцы», «Что? Где? Когда?» и «Битва экстрасенсов»
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
Неотразимая Маша Худорожкова претендует на победу в пятом сезоне «Танцев». Фото: Канал ТНТНеотразимая Маша Худорожкова претендует на победу в пятом сезоне «Танцев». Фото: Канал ТНТ
Изменить размер текста:

В клубе «Что? Где? Когда?» пришла пора решающей интеллектуальной схватки. Зимняя серия, в которой решалась судьба путевки в финал, стала не по погоде жаркой - до последней минуты (в прямом смысле слова) не было ясно, кому достанется победа. В итоге, выиграв заключительный матч со счетом 6:5, звание финалистов получила шестерка Балаша Касумова. Напомним, в прошлом году в решающей игре участвовала команда Виктора Сиднева, который мог стать финалистом и на этот раз, но уже в качестве капитана команды обладателей «Хрустального атома». Увы, успех Касумова и Ко лишил мэтра такой возможности.

В последней игре года, как известно, особые правила: телезрители, чьи вопросы удостоились чести попасть на финал, будут находиться в зале и, если стрелка укажет на конверт с их именем, сядут за стол вместе со знатоками и понаблюдают за ходом обсуждения. Следить за тем, как крутится волчок, нам предстоит 23 декабря - прямой эфир на Первом канале начнется в 22.30.

Балаш Касумов (слева), его партнер по команде Михаил Скипский (справа) и ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк (в центре) приглашают понаблюдать за интеллектуальной схваткой. Фото: Первый канал

Балаш Касумов (слева), его партнер по команде Михаил Скипский (справа) и ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк (в центре) приглашают понаблюдать за интеллектуальной схваткой. Фото: Первый канал

В отличие от знатоков шестерке финалистов шоу «Танцы» (ТНТ, 22 декабря, 21.00) сидеть за столом не придется, их стихия - движение. На победу и главный приз в три миллиона рублей претендуют Ульяна Пылаева, Маша Худорожкова, Саша Ли, Юви, Саша Перцев и Алексей Летучий (не родственник!).

Напомним, в этом сезоне в проекте впервые было сразу три наставника - Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова, однако в финале решающий голос будет принадлежать не им. Победитель определится по итогам зрительского голосования.

Что касается финала проекта «Битва экстрасенсов» (ТНТ, 22 декабря, 19.30), то здесь претендентов на успех не так много - всего трое. За победу в 19-м сезоне паранормального шоу сражаются Аида Грифаль, Григорий Кузнецов и Тимофей Руденко. Впрочем, с учетом магических сил, которыми обладают (или думают, что обладают) финалисты, качество итогового выпуска должно стать просто фантастическим.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Стало известно, какие западные сериалы мы увидим в следующем году
В 2019 году зарубежные режиссеры приготовили любителям сериалов много вкусных новинок. Рассказываем о самых громких премьерах: академия супергероев, крах на бирже и экранизация классики мировой фантастики
«Я подсказывал «магам» ответы за деньги»: экс-редактор шоу «Битва экстрасенсов» рассказал, что творится за кадром проекта
Бывший сотрудник шоу «Битва экстрасенсов» Олег Лоскутов вспомнил в интервью «КП», как придумывал «колдунам» красивые биографии и фишки
Новости 24
В Москве машина «Яндекс Такси» упала в реку Яузу
Помпео: Я не очень доверяю заявлениям России
«Гражданские самолеты Сухого» и ирландская CityJet могут в новом году разорвать сотрудничество
Forbes назвал Вагита Алекперова самым удачливым российским бизнесменом
В стычках протестующих с полицией в Барселоне пострадали более 60 человек
ВМС Ирана встретили авианосец США в Персидском заливе запусками ракет
Порошенко доволен тем, что ЕС продлил санкции против России
Крушение Ан-26 в Конго: погибли трое россиян
Захарова прокомментировала притеснения RT в Великобритании
Германия отказалась от угольной промышленности
Мобильные операторы предупреждают об изменении цен на услуги
Умер бывший режиссер «Спокойной ночи, малыши!» Дмитрий Калинин
Тарасова назвала причину неудачного выступления Медведевой в короткой программе
Курс доллара на Московской бирже превысил 69 рублей
Постпред США в ООН «обрадовала страны» потерей голоса
Захарова назвала поспешным решение США увеличить стоимость виз
Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию в поддержку ДРСМД
Турция приветствует вывод американских войск из Сирии
В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС против России