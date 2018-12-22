2018-12-22T17:31:29+03:00
Телевизор

Репертуар звезд на новогоднюю ночь: какие песни услышат телезрители

Прозвучат любимые хиты и новинки 2018-го [видео]
Инна ФЕДОТОВА
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Первый канал готовит настоящий подарок в новогоднюю ночь.Первый канал готовит настоящий подарок в новогоднюю ночь.
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Музыкальные номера в «Новогоднюю ночь на Первом канале» отсняли «на натуре» - в красивых местах Москвы. Звезды работали по ночам на морозе. Правда дуэт Анны Нетребко и Юсифа Айвазова (под аккомпанемент Игоря Крутого) записали в привычной для них обстановке Большого театра, а вот остальные экспериментировали на улице.

Видео-анонс "Новогодней ночи на Первом".

Очевидно, что в ночь с 31-го на 1-е мы не один раз услышим на разных каналах страны один из главных хитов 2018-го – «Цвет настроения синий», но будет и много сюрпризов. На Первом канале выступят не только любимые народом звезды, но и фавориты молодежи. Обещают сюрпризы, о которых мы узнаем только 31 декабря. Кстати, в этом году любимый новогодний фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» вновь покажут на Первом (в прошлом году его демонстрировали на «Россия1»). Публикуем отрывок из плейлиста «Новогодней ночи на Первом». Номеров будет гораздо больше (около 60).

Ани Лорак – «Сумасшедшая».

Билан – «Держи», «Пьяная любовь».

Валерий Сюткин – «Московский бит».

Вера Брежнева – «Ты мой человек».

«Градусы» - «Мы летаем как птицы».

IOWA - «Плохо танцевать».

Лобода – «SuperStar»

Лолита – «Шампанское».

Любовь Успенская – «Цыганская».

«Любэ» - «Гололед».

Монеточка – «Каждый раз».

Полина Гагарина – «Меланхолия».

Стас Пьеха – «Листы календаря».

Юрий Антонов – «Дорога к морю».

#2 Маши – «Я босая».

Дуэт Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе – «Свобода или сладкий плен».

Сати Казанова, Родион Газманов, Наталья Подольская, Юлия Савичева, Дмитрий Колдун – «Добрый вечер, Москва».

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