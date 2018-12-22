Страна без будущего: почти половина трудоспособного населения Украины, бросив все, махнула в другие страны

Любая власть в любой стране не очень любит говорить правду о негативных тенденциях в жизни государства. Но если в большинстве случаев речь идет об умолчании, полуправде или маневрировании в уходе от неудобных проблем, на Украине такими нюансами не заморачиваются и лгут в открытую в уверенности, что «пипл схавает» все. Лгут о «российской агрессии», о вводе российских войск, о неизвестных доселе чудесах в прорыве в области экономики, о… много, к слову, о чем.

Но иногда прорывается нечаянная (или уже от отчаяния) правда об истинном положении дел, и тогда катастрофичность ситуации становится тем более очевидной и выпуклой, что это говорят не какие-то неведомые «ольгинцы» или «боты», не «русские информационные войска, осуществляющие гибридную агрессию» против Незалежной, а представители украинской же власти из высших эшелонов.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева привел на пресс-конференции в Киеве, подводя итоги 2018-го, примечательные цифры.

- По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн чел. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек, - заявил Рева. Подчеркнем, это по официальной статистике. По неофициальным данным, которые ближе к реальности, цифры еще больше.

Это вам не «гиперлупа Омеляна», и не «массовый патриотизм» из уст главы Минобороны Полторака. Это реальность. Больше 3-х миллионов работают за границей на постоянной основе, а свыше 9-ти миллионов человек выезжают на сезонную подработку или вахтовым методом.

А всего на Украине количество трудоспособного населения в возрасте от 15 до 70 лет насчитывает 26 миллионов человек. Эти данные Рева озвучивал в прошлом, 2017-м году. Тоже - по официальной статистике. От официального населения в 42 миллиона граждан. А, значит, в реальности еще меньше. Потому что Крым, потому что Донбасс. Каждый второй практически. Половина трудоспособного населения бросив все, махнула в другие страны. И сезонники завидуют тем, кто сумел осесть, мечтая последовать их примеру. Причем, уезжает в большинстве своем самая трудоспособная часть населения. Самая активная и перспективная. С преобладанием молодежи, которой надо бы заводить семьи, рожать и растить детей. Но в 2017-м 74% молодежи собирались эмигрировать из страны из-за безработицы. А еще процентов, наверное, с десять по другим мотивам. Есть еще и те, кто не хочет служить, опасаясь, что их пошлют на войну. И получается, что из страны готово сбежать подавляющее большинство молодежи. Не все могут, но практически все хотят.

То, что сейчас переживает Украина, это как мы пережили в России «благословенные» 90-е, только еще хуже и страшнее, потому что у нас не было дикого национализма и неонацизма в государственной политике. А в экономике и социальной сфере творился действительный ужас. Теперь он на Украине. И он лишает государство любых перспектив от слова совсем. Ситуация с трудовой миграцией на Незалежной - это неуплаченные взносы в Пенсионный фонд на пенсии родителям нынешних уехавших и отсутствие средств на будущие пенсии их самих. Поскольку большинство украинцев за рубежом работают и получают зарплату «вчерную».

Как признался Рева, из 2-х млн украинцев, осевших в Польше, официально работает лишь миллион, а единые социальные взносы платят только 400 тысяч человек. Это безденежье в социальной сфере, это массовая неуплата налогов на функционирование самого государства как такового. Это все более туманная перспектива отдачи многочисленных долгов и возврата набранных международных кредитов, про реальную пользу от которых никто ничего внятного не сможет сказать. Это не просто путь в тупик, а дорога в никуда, в ноль, в пустыню, которая должна со временем возникнуть на месте нынешней Украины, в которой количество умерших вдвое превышает число новорожденных. Своей демографической ямы мало, так еще и миграционные потоки вовне умудрились наладить. Единственное, что стало высокоэффективным, так это трудовая миграция из. И большинство этих людей уже не вернутся. Они скорее вывезут членов своих семей, чем превратятся в репатриантов. Тем более, что в своем Отечестве их все время пытаются взять на испуг, что вот сейчас плохие дядьки попытаются их завоевать. Собственно, а кому это надо и зачем, если в течение обозримого будущего страна или развалится, или дойдет до состояния окончательного стояния на паперти?

Для самой Украины это ужасная картина. И, будь она нормальной страной, где воспаленное сознание толпы, подогретое многолетними внешними и внутренними провокаторами, не диктует государственную политику, мало приятного в этом было бы и для соседей. Ну что касается нынешней, истерически беснующейся самостийной Незалежной, то можно с облегчением констатировать, что чем меньше у нее будет ресурсов, тем менее опасной она окажется для соседних государств.

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