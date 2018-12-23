До дрожи: Обнаженная Волочкова, прижав к груди веник, нырнула в ледяную купель

Никто не владеет искусством шпагата виртуознее, чем Анастасия Волочкова: день ото дня фирменная растяжка балерины становится все эротичнее, а ее наряды — все откровеннее. Но есть еще одна сфера, в которой Анастасию трудно превзойти: это купание в ледяной купели. Деревянная посудина стоит прямо на загородном участке звезды, рядом с баней, и артистка регулярно ныряет в нее после парилки. На этой неделе температура упала настолько, что при одной мысли о моржевании у любого нормального человека должно замерзнуть все, что только можно. Но только не у Насти.

«Во льдах. А вы часто окунаетесь в ледяные купели?», – написала Волочкова в Инстаграме, опубликовав видеоролик своего морозного подвига.

На видео Анастасия, пикантно закутавшись в полотенце, разбивает лед в купели поленом. При этом артистка то и дело демонстрирует на камеру аппетитный бюст. Затем, скинув полотенце, балерина остается обнаженной. Ее скромность спасает только банный веник, который она прижимает к голой груди. Анастасия быстро окунается в купель и признается, что ей очень холодно.

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— Пока вы паритесь над моей личной жизнью — я парюсь в бане и окунаюсь в ледяную купель, - говорит на видео Волочкова. - Повторите мой опыт, пожалуйста, кто может.

Желающих повторить, разумеется, не нашлось. Судя по видео, Анастасия в прекрасной форме. За последнее время она заметно похудела, вернув себе былую хрупкость. Возможно, лишние килограммы испаряются сами собой, потому что артистка снова влюблена. В ее Инстаграме то и дело появляются снимки мужских ног рядом с ножками балерины, а свои фотопортреты она в последнее время все чаще снабжает хэштегами #глазамилюбимого. Анастасия даже намекает в интервью на возможную свадьбу и не исключает, что она может снова стать мамой.

Недавно балерина поделилась с подписчиками еще одним горячим снимком. Анастасия, одетая лишь в кружевное боди, сделала шпагат в собственной ванной. Полупрозрачное нижнее белье на фото не скрывало прелестей балерины и будоражило воображение подписчиков ее Инстаграма. В подписи к снимку танцовщица пожелала поклонникам сладких снов — но кто ж уснет после такого кадра?

- Желаю всем, кто давно скучал по фирменному шпагату, хороших снов. Ага? - кокетливо написала Настя.

volochkova_art Настолько насыщенный день, что даже пришлось закрыть комментарии.

Балерина ограничила комментарии к снимку, что неудивительно: блюстители нравственности любят ей попенять и напомнить, что она мать — мол, такие шпагаты за гранью приличия. Впрочем, среди подписчиков балерины немало и тех, кто не устает восхищаться ее смелостью и отличной формой. Во всяком случае, за несколько часов ее пост набрал почти 20 тысяч «лайков».