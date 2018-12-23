По поводу парковок в Москве за 380 руб/час и криков разгневанных горожан. Даже митинг безумцы завтра собирают. Причем, к некоторым безумцам я очень хорошо, прямо дружески отношусь. Поэтому, пускаюсь в рассуждения.

Я вам объясню, попробую, почему появились платные парковки по 380 рублей в час и "за що?".

К 2005 году, вместе с уровнем благосостояния московских граждан, увеличилось число автомобилей. Рост был взрывной. Даже средняя московская семья имела ( и имеет) два, а то и три автомобиля. Хорошим тоном и по средствам было купить недорогую машину ребенку-студенту. Если бы была такая возможность - брали бы и по шесть автомобилей на семью. Человек, как и собака, не имеет "центра сытости", ест, пока, пардон муа, не начинает идти с другого конца. В середине первого десятилетия 21-го века асфальт в Москве закончился - запомните эти простые, но честные слова.

Тогда почистили дворы от "ракушек" и стремных самоварных советских гаражей. Но, за ростом благосостояния горожан городские власти не успевали. Проблема эта как бы перешла по наследству от Лужкова к Собянину. Собянин, кстати, сразу же стал ее решать. Начал огораживать газоны желто-зелеными сварными заборчиками, поджав парковочное пространство во дворах. Но автосалоны выдавали кредиты быстрее, чем руководство города разгружало Москву от машин. Автобизнес получает два укола адреналина в сердце своего спрута - заработал гнусный капиталистический "Трейд-ин", ноги которого увязли в "запланированном износе" и госпрограмма по утилизации машин. Салоны и дилеры сплелись хоботками и щупальцами с банками и начали штамповать "автокредиты" выдавая их всем: и офисным охранникам и самым низкоразрядным клеркам. По словам классика, машины разбирали "как сэндвичи с ветчиной на благотворительном вегетарианском обеде".

Параллельно, власти пытались новыми развязками и дорогами ликвидировать проблемные места с заторами. Рубили новые магистрали и тоннели, пытаясь построить сквозные проходы сквозь город. Допилили общественный транспорт, он лучше чем во всех городах, где я был. А был я в очень многих городах. Построили МЦК, частично интегрировав кольцо в метро. И само метро лихорадочно строили и строят. В автобусах вай-фай, электронное расписание, перехватывающие парковки. Долбанные велодорожки. Власти как бы говорили городскому плебсу, ласково так - "успокойся, дурашка, не лезь ты за МКАД и за ТТК на своей кредитоповозке, подумай над вариантами передвижения - ласково просим!". Но, "крики жертвы еще больше распаляли насильников".

Машин от всего этого только становилось больше, приближалось неизбежное - площадь автомобилей должна была превысить площадь всей городской проезжей части. Мы очень близко к этому фатальному значению, до сих пор.

И тогда у сити-менеджеров остался единственный метод - "ограничение доступа". На выбор было только три стула, три варианта.

1.Ограничение доступа в определенные районы города.

2."Пекинский вариант" - въезд по четным и нечетным номерным знакам, по очереди.

Эти два инструмента породили бы просто небывалую коррупцию. У меня в сознание не вмещаются все способы, которыми бы начали доить самую жирненькую, "центровую" часть москвичей. Прописывали бы на Пятницкой или Мясницкой или в офисные здания толпы многодетных и инвалидов - получая бы на них пропуска. Мухлевали бы с номерами - воровали бы их, заводили по два комплекта на машину, или бы покупали второй автомобиль (это самое грустно-смешное), лепили бы липовые пропуска, ломали шлагбаумы на въездных КПП. Ну был бы натуральный чад коррупционного кутежа и калейдоскоп криминала.

Поэтому остановились на третьем варианте - платных, дорогих парковках. Номера считывает "безликий автомат", как в пьесах-однодневках начала прошлого века. "Лечение по фотографии - гонорары по почте". Платишь картой или телефоном, есть "резидентские парковки", инвалидов и многодетных уважили.Жаловаться особо некуда.

Такая технология "мягкой силы", трепанация черепа руками медицинского робота. Рано или поздно, но понимание должно прийти - либо ты живешь в центре города, либо ездишь на машине. Хочешь жить в центре города и иметь машину, но нет парковки - организуйте кооператив, поставьте во главе толкового юриста и управляющего, найдите место где можно построить подземный гараж - и стройте. Арматуру можно укладывать в бетон золотую - на общей смете это не сильно скажется. Нет на это денег? Значит финансово недееспособен и не можешь содержать машину в месте своего проживания. Я хочу дачу в Швеции, например, на островах, но по факту, имею дачу в Конаковском районе. И слава богу, потому что дача в Швеции меня бы разорила. Поэтому я принимаю свой земельный надел в СНТ "Аутист", как должное. Не митингую по этому поводу. Почему же сокращающаяся доступность такой роскоши, как жизнь в мегаполисе с железным корытом под окнами, вызывает нервную реакцию, обиды? Это неправильно, несправедливо по отношению ко всем остальным гражданам России. Москва - общая, и мне не нравится, что треть ее жителей превратили город в какой-то автомобильный адЪ для всех.

"Ограничение доступа" с помощью супердорогих парковочных тарифов даст эффект, временный, отложит коллапс на годы. Возможно прорежется и мультипликационный эффект - появится слой внутримкадных москвичей без машин,в первом, потом во втором поколении. Но, полностью транспортная проблема решится только в одном случае: если Москву перестанут уплотнять и начнут разгружать. Но, пока, попробуют разгрузить от машин город.

Дорогие москвичи! Вы пережили Батыя и Наполеона, Грозного и Отрепьева, Гитлера и Ельцина. Переживете и деавтомобилизацию. Примите это со скорбью в сердце и мужеством в душе.

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