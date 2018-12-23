2018-12-23T15:47:01+03:00
Спорт

Илья Авербух о фигуристках-победительницах Чемпионата России: Таких девочек надо носить на руках

Знаменитый хореограф прокомментировал сенсационные результаты соревнований в Саранске, в которых победила 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова, а Загитова и Медведева даже не пробились на пьедестал
Сергей КИРИЛЛОВ
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Илья АвербухИлья АвербухФото: Артем КИЛЬКИН
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Советский и российский фигурист, заслеженный мастер спорта Илья Авербух прокомментировал сенсационные итоги Чемпионата России по фигурному катанию, прошедшего в Саранске.

Напомним, победу одержала 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Анна Щербакова, в то время как фаворитки первенства и принципиальные соперницы Алина Загитова и Евгения Медведева довольствовались 5 и 7 местом соответственно.

- Надо ли смешивать молодежные соревнования и взрослые? - вопрос Илье Авербуху.

- Я думаю, что это неплохо. Это дает возможность и нам и, нашим девочкам, видеть, что происходит. И я не вижу здесь проблемы. Мне кажется, что это хорошо.

- То есть чемпионаты России и дальше стоит проводить в том же формате?

- Да. Я считаю, что это правильное решение, потому что это дает возможность нам посмотреть ближайший резерв. И это продолжается уже достаточно давно. В свое время, когда также чемпионат России выиграла Сотникова, это никого это не смущало. Потом Аделина подросла и стала олимпийской чемпионкой. Все нормально.

- У Щербаковой и Трусовой слишком сложные программы...

- Это уникальные дети, которыми надо гордиться. И просто их носить на руках.

- А возможно ли удержать такую технику исполнения четверных до взрослого уровня?

- Посмотрим. На наших глазах происходит эта история. До них никто никогда не прыгал четверные прыжки. Как я могу вам сказать, что возможно, а чего нет? Вот и будем смотреть.

- Они первооткрыватели.

- Конечно.

- Все поражены. Ни один чемпионат России за последние лет двадцать не привлекал такого внимания. Ни по одному виду спорта.

- Я считаю, что надо благодарить и прессу, и Первый канал за такое потрясающее освещение. И, конечно, сыграла свою роль дуэль Медведева – Загитова. Хотя специалисты все понимали, что не в этой дуэли суть чемпионата, а именно в том, смогут ли наши юниорки показать такой запредельный уровень. Но, действительно, чемпионат получился. Я считаю, что это все на благо фигурному катанию в России. И абсолютно приветствую эту уникальную борьбу, которая была у нас на турнире.

КСТАТИ

В воскресенье тренерский совет Федерации фигурного катания утвердил состав сборной России и назвал тех, кто будет выступать на чемпионатах Европы и мира.

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова

Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Евдокимова/Егор Базин

Запасные: Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

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Феноменально завершился чемпионат России по фигурному катанию в Саранске. Соревнования, которые должны были внести ясность в расстановку сил в нашем женском катании, наоборот, все запутали. Даже дуэль Алины Загитовой и Евгении Медведевой ушла на второй план. А главными ньюсмейкерами стали совсем еще юные девчонки, которые не оставили никаких шансов своим уже титулованным соперницам (подробности)

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