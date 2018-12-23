Трамп - Эрдогану: Я ухожу, Сирия ваша

Перед тем, как удивить всех 190 декабря своим решением уйти из Сирии, Дональд Трамп поговорил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер пытал его, почему регионе еще находятся 2000 американских военнослужащих, если президент США объявил о победе над «Исламским государством» (запрещено в РФ. - Ред.) Вооруженные силы Турции, дескать, достаточно сильны и могут взять разгром оставшихся боевиков на себя.

- Знаете что? Она (Сирия. - Ред.) ваша. Я ухожу, - цитирует экспрессивный ответ Трампа газета The Washington Post.

Его соратники потом еще пытались отговорить от такого шага, но тщетно.

- Сирия стоит состояние. Для чего? Что мы от этого имеем? - приводит издание доводы расчетливого президента и бизнесмена.

По данным журналистов, для большинства конгрессменов такой поворот стал «катастрофой» и «капитуляцией перед Россией и Ираном». Глава Пентагона Джеймс Мэттис в результате подал в отставку, следом уволился и спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк. Последнего Трамп в Твиттере обозвал «позером».

Сам Эрдоган подтвердил, что на решение американского лидера вывести войска действительно повлияла та самая беседа. Белый дом эту информацию не комментирует.

- Вывод войск США из Сирии - это победа Эрдогана. Решение Трамп принял после разговора с ним, как и решение продать зенитно-ракетный комплекс Patriot, чтобы Турция не покупала у России С-400. Трамп вступил в схватку с Путиным за Турцию, - полагает директор Института политических исследований Сергей Марков.

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