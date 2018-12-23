Недорождественская история

- Мама, а ты знала, что, если положить под подушку Чупа-чупс, ночью прилетит фея и поменяет его на шоколадку? - спрашивал мой 6-летний мальчик, перед сном любовно укладывая в кровать конфету на палочке.

Скаредная мать, то есть, я, хмурилась и возражала: что за нафиг?

Зубную фею - знаю: приходит ночью, за рыбу, то есть, за зубы оставляет деньги, честная сделка; было дело, эта фетишистка подпихивала нам под матрас целые наборы «Лего».

С Дедом Морозом я тоже знакома: надысь ребёнок в детском саду под руководством воспитательницы запустил в небо шарик с тщательно нарисованным на листке бумаги аквариумом… И сколько же понадобилось сил, чтобы убедить сына вторично прибегнуть к «снежковой почте», то есть, по методу Петсона и Финдуса (культовая книжка шведского писателя Свена Нурдквиста), построить пирамидку из снежков: в верхний положить записку, внизу зажечь свечу, и попросить чего попроще!

Но это раз в году, договорное чудо, согласованное между миром детей и родителей! А то, может, завтра мне и воду в вино скажут превращать с невинным видом?!

В общем, сдвинула брови и сказала, что никогда о таком не слышала, и вряд ли.

И утром малыш, не придя в сознание, пошел в сад, а мы со старшим – за картошкой в магазин. И, конечно, любовь к детям нахлынула на меня аккурат перед прилавком с кондитеркой. И потопила.

Я вспомнила старый дуб в саду Пеппи Длинныйчулок, на котором росли бутылки лимонада, а по праздникам еще и шоколадки. Томми и Анника удивлялись, куда же деваются пустые бутылки, а Пеппи говорила, что они исчезают, как засыхают листья. И вспомнила коралловое ожерелье под трухлявым пнем (игру в «дилекторов» из той же сказки), и уже настоящие грибы, которые ребенок "сам находит" в лесу, и расцветающие весной на окне "его собственные" гиацинты, и яйца, которые Зайчик приносит на Пасху...

Вечером малыш раскопал закопанную в подушках плитку, восторгался, хохотал, не мог поверить и был счастлив.

А перед сном обнял меня и прошептал:

- Я думаю, это мой старший брат подложил.

«Боже, мы родили крокодила…», - подумала я в который раз. И повторила вслед за фрекен Бок:

– Какая мука воспитывать!