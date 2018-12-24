Волонтер с 30-летним стажем: "У добровольца должно быть большое доброе сердце"

Нина Владиславовна Фарафонова - волонтер с 30-летним стажем. В этом году ей доверили нести факел Огня Зимней Универсиады – 2019. И у самой Нины Владиславовны в сердце горит огонь!

- На Ваших глазах творилась история добровольчества. Я уверена, что у Вас есть, что рассказать про свой 30-летний волонтерский опыт...

- Я родилась на Волге, в Тольятти. А вот лучшие годы юности прошли в Ленинграде. Училась там в училище культуры и искусства. Потом по путевке комсомола поехала работать в лагерь ЦК ВЛКСМ " Орленок". Посчастливилось и в "Артеке" поработать.

Собственно, там, в лагерях, и получила первый добровольческий опыт. В Советском Союзе было очень развито тимуровское движение. Мы с ребятами помогали колхозникам собирать урожай фруктов, выступали с агитбригадами перед ветеранами войны, заботились о воинских захоронениях и еще много других добрых дел делали.

После возвращения из "Орленка" меня пригласили работать в милицию, в ГАИ. Там я начала развивать проекты по безопасности детей в городе. Организовывала конкурсы, праздники. Выезжала в школы, детские сады, реабилитационные центры. Вот в последних, как раз и увидела, что ребятам не хватает простого человеческого общения. Стала привлекать своих друзей и знакомых для встреч с воспитанниками.

А потом, так получилось, что взяла шефство, не опеку, а именно шефство, над мальчиком-сиротой. Ему 13 лет было. Уже много лет прошло. Мальчик вырос, выучился. Люблю его, как родного сына. Очень горжусь его успехами в службе. Он военный врач.

Кстати, он тоже волонтер. Организовал клуб любителей бега в своем городке и тренирует всех, кто решил бегать для здоровья. Проводит занятия по основам доврачебной помощи в школах. Пропагандирует здоровый образ жизни. А еще организовал своих сослуживцев, и они подарили детскому дому средства на приобретение бытовой техники.

А слово "волонтер" я впервые услышала в 1990 году, когда меня пригласили поработать в стафф-команде международного скаутского лагеря. Потом таких лагерей было много и, практически всегда, я работала в пресс-центрах. Собственно, занималась медиаволонтерством. Так вот 30 лет и волонтерим!

- Какой удивительный перепад от училища культуры и искусства до работы в милиции. Что побудило так резко сменить амплуа?

- Я ещё в школьные годы была командиром городского штаба юных инспекторов движения. А училище искусств только в подмогу стало. После него я сама писала сценарии, была режиссёром агитбригад и праздников по безопасности движения.

Я руководила отделом пропаганды безопасности движения, а потом и Пресс-службой ГАИ.

- Любовь к милиции была связана с тем, что кто-то в вашей семье работал там?

- Нет. Да и не любовь это. Просто с детства интересовалась. Тогда многие этим "болели". Фильм легендарный шел "Следствие ведут знатоки". Было много хороших фильмов про милицию. Не боевиков, как сейчас, а именно нравственных, поднимающих авторитет людей в погонах.

- Добровольчество сильно изменилось за 30 лет?

- Что касается волонтерства в целом, то практически мало, что изменилось. Всегда были, есть и будут люди, готовые безвозмездно помогать другим.

- Кого можно назвать Вашим личным героем?

- Кумира нет. Но я у многих я училась чему-то полезному. У каждого брала то, что мне пригодилось в жизни.

- Многие говорят, что понятия о нравственности сейчас практически отсутствуют. Вы можете согласиться с этим?

- Мир изменился. Появление гаджетов и электроники привело к тому, что люди перестали общаться, что называется «глаза в глаза». Это привело к тому, что отсутствуют совместные игры, беседы, прогулки... Люди перестали чувствовать других людей. Растёт пренебрежение другими, агрессивность. Здесь не до нравственности. Мир погружается в состояние выживания в предлагаемых обстоятельствах.

Что предпринять? Вот волонтерство - как одна из «таблеток».

Нина Владиславовна вместе с аргентинским болельщиком на ЧМ по футболу 2018 Фото Валерий Крупенин

- «Таблетка» помогает?

- Я привела в волонтерство очень много людей. Друзей, знакомых и совсем не знакомых. Когда они впервые получают драйв от того, что видят счастливые глаза тех, кому помогли, люди вдруг осознают, что именно этого им и не хватает в сегодняшней жизни. Поэтому я и считаю волонтерство такой «таблеткой», которая лечит наше общество. Чем больше людей будет принимать эту «таблетку», тем больше будет возрождаться один из главных принципов высоконравственного общества - доброе отношение к людям. А это, в первую очередь, желание понять, помочь, поддержать.

- Почему выбрали медиаволонтерство?

- Настоящие волонтеры не любят пиариться, но должны быть те, кто расскажет об этих людях и их добрых делах. И вот здесь на помощь придут медиаволонтеры.

Обладая определённым набором навыков, связанных с журналистикой, медиаволонтеры рассказывают про добро, про тех, кто это добро творит.

- Почему это важно?

- Про добро нужно рассказывать. Это наша «таблетка». Это спасение нашего общества. Беда сегодняшних СМИ в том, что в погоне за сенсацией чаще делается акцент на негативе. А нужно-то больше позитив открывать.

Посмотрите раньше любой новостной выпуск, годы в 80-е: «построили», «открыли», «наградили», «помогли» и так далее. И сейчас: «убили», «взорвали», «украли», «бросили»... У людей складывается впечатление, что вокруг сплошной «ужастик».

- Что Вы делаете, в качестве медиаволонтера?

- Я - репортёр. Пишу и фотографирую, как правило, под свои репортажи, которых только за этот год накопилось уже больше пятидесяти…

Задача медиаволонтера - освещать деятельность других волонтёров, рассказывать о событиях. Это очень важно - найти сюжет, героя. Поэтому участвуя в разных мероприятиях, я наполняю контент волонтёрскими историями и фотографиями.

Фотографирую и пишу с детства. Я люблю делать то, что хорошо получается. Но и от других волонтерских функций не отказываюсь, если мне сам проект интересен.

- Какие направления больше всего нравятся?

- Спортивное, патриотическое и событийное - это любимые направления, но и в других направлениях помогаю, если есть возможность. Хотя, чаще я всё же, как медиаволонтер работаю. Тем более, что мои проекты как раз в этой сфере.

- Расскажите о них.

- Да! Два года назад, понимая, что современным подросткам нужны ориентированные на них медиа, мы с моим младшим сыном решили сделать проект - газету для кадет и их родителей. Это патриотический проект, в первую очередь. Мы рассказываем о современной армии России и о том, где и какую военную профессию можно получить. Конечно, не забываем о военной истории нашей страны и ее Героях. А вот новости из Кадетских учебных заведений готовят нам наши юные военкоры. С ними я провожу занятия по азам журналистики. Наши ребята – молодцы! Они уже работали в качестве детской редакции на Военно-музыкальном фестивале «Спасская башня", на " Танковом биатлоне", форуме " Армия". Это мой волонтёрский проект- «КаДетские ВЕСТИ».

Второй проект "Фото для МАМЫ". Этому проекту 5 лет. Ежегодно я фотографирую участников Парада Победы в Москве в период подготовки и на самом Параде. Сделала уже более 6000 фотографий. У меня сотни благодарностей от мам, жён, девушек - участников парада из разных уголков страны.

Для них - это предмет особой гордости. А для меня возможность таким путем передать эстафету памяти и показать, что мы помним, мы гордимся! Что эстафета Победы в надёжных руках!

- Как пришли в «Мосволонтер»?

- Это моя команда! Я в ней, практически, с первых дней. Узнала из интернета. Просто «забила» в поиске - «Волонтёры Москвы». Так и познакомились.

Мне нравится, что в этой команде много грамотных специалистов.

- Я знаю, что волонтерство - это у вас семейное и вместе с сыном Вы были волонтёрами ЧМ-2018. Какие эмоции испытали от совместной работы?

- С сыном мы почти не пересекались на ЧМ, так как он был на другой функции. Но все равно было приятно работать вместе в одной большой команде. Вечером обсуждать волонтёрские новости.

Никита мечтал попасть в эту команду. Он очень гордится, что в 16 лет стал участником такого грандиозного события. Приобрёл отличный опыт. Теперь вот ему доверяют быть тим-лидером.

Нина Владиславовна вместе с младшим сыном Никитой на эстафете Огня Зимней Универсиады- 2019 Фото Антонина Коновалова

- Вы несли Огонь Универсиады-2019. Расскажите об этом...

- Стать факелоносцем Огня Универсиады - безусловно, большая честь. Я выиграла конкурс. И меня пригласили в эту команду. Свой этап я бежала на территории спорткомплекса Лужники. Было очень приятно, что рядом со мной этот кусочек дистанции пробежал мой сын и наша медиа-волонтерская команда. Это колоссальная поддержка и воспоминания на всю жизнь!

- Что Вам дало и даёт волонтерство?

- Что дало? По большому счету - знакомство со многими не равнодушными людьми, которые своими добрыми делами делают мир добрее и ярче. Это драйв, который испытываешь, когда видишь сияющий глаза и улыбки. Это возможность сопричастности к самым интересным событиям.

- Как Вы все успеваете?

- Как успеваю? Стараюсь грамотно распределять время. Тайм-менеджмент мне здесь в помощь. Меня друзья называют «Энерджайзером».

- Какими качествами должен обладать волонтёр?

- Качества разные могут быть, в зависимости от направления, которым волонтёр занимается. А вот, что точно он должен иметь - так это большое доброе сердце.

- А медиаволонтер?

- Мобильность. Нам нельзя долго раскачиваться - сюжет может испариться.

Позитивность. Люди, с которыми ты общаешься, должны получать от тебя заряд на добро. Доброжелательность и коммуникабельность, потому что именно это лежит в основе того, что мы делаем. А мы рассказываем про добро.

- Что пожелаете волонтёрам?

- Пожелание одно – почаще запускать свой Бумеранг добра. Он обязательно вернётся!

ВАЖНО

Ресурсный центр «Мосволонтёр» - уникальный проект Правительства Москвы, который объединил более 56 000 активных горожан. Прогнозируется, что к 2020 году, каждый десятый житель столицы будет вовлечён в добровольческую деятельность, а каждый третий – узнает о том, как и где можно проявить себя, став волонтером.

Как стать волонтером «Мосволонтера»:

mosvolonter.ru

Москва, Волгоградский проспект, д.145, корп.2

info@mosvolonter.ru

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