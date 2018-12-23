В центре Москвы задержали Амирана Сардарова из «Дневника Хача»

Встреча известного блогера Амирана Сардарова со своими подписчиками закончилась задержанием. Этим вечером автор популярного канала на YouTube «Дневник Хача» встречался с фолловерами на улице Охотный ряд, недалеко от гостиницы Four Seasons. Сардаров оделся в костюм Деда Мороза и начал раздавать собравшимся фанатам подарки из своего мешка. Встреча вызвала огромный ажиотаж. Что, впрочем, легко объяснить - у Амирана Сардарова 3,2 миллиона подписчиков на YouTube, 2,1 млн. - в Instagram. Так вот, в какой-то момент желающие получить подарки, автограф или просто сфоткаться с кумиром из «Дневника Хача» перестали помещаться на тротуаре.

По словам очевидцев, людей вытеснило на проезжую часть, они фактически блокировали движения машин сразу по двум полосам.

Дежурившие неподалеку полицейские пытались развести толпу, но неудачно. В итоге к месту событий подъехал полицейский ПАЗик. Сотрудники полиции задержали Сардарова и повели к автобусу. На видеозаписи, которая появилась в Интернете, видно, что сам блогер не сопротивляется.

Полиция задержала блогера Амирана Сардарова в центре Москвы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве пока не могут прокомментировать случившееся.

- О подобном происшествии пока нет никакой информации, уточняем, - заявили «КП» в главке.

Друг Амирана Сардарова певец T-killah, который часто появляется у него в видеоблоге, тоже пока не знает подробностей. О задержании блогера он впервые услышал от корреспондента «КП».

- В последнее время мы не так уж часто общаемся, Амиран много работает, - заявил артист. - Задержали на встрече с подписчиками? Думаю, ничего страшного не будет. Это же просто встреча, раздача подарков. Рабочие моменты.

«Комсомолка» следит за развитием событий.