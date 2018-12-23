«Везде торчат твои уши!»: Киркоров рассказал, почему не получил главную роль от Бондарчука

Как уже писала «КП», журналисты «Вокруг ТВ» сняли документальный фильм про Филиппа Киркорова. Там артист впервые рассказал о своей большой мечте - главной роли в кино.

Да, безусловно, Филиппа часто видят в молодежных сагах («Елки», «Любовь в большом городе»), но там артист играет больше себя, чем самостоятельного героя. Как выяснилось, артист мечтает о роли Короля Лир.

- «Кого бы ты хотел сыграть?» - задал мне вопрос Никита Сергеевич Михалков. «Вообще, хоть в театре, хоть в кино, я – Король Лир. Не Гамлет», – ответил я тогда. И он сказал: «Беда в том, что вот ты выйдешь на сцену или войдешь в кадр, и все равно все будут видеть Киркорова. Что бы ты ни сыграл», – рассказал в документальном фильме артист.

- А Федор Бондарчук (мой друг детства) как-то сказал, что, даже если он сделает меня в каком-нибудь фильме упырем, все равно будут торчать заячьи уши Киркорова. И это печать на всю жизнь. А все потому, что я годами взращивал и внедрял в сознания людей свой образ, - объясняет Филипп Киркоров.

Хотя, по словам артиста, он не оставляет надежду сыграть какую-нибудь мощную роль в кино.

Напомним: 25 декабря в «Олимпийском» Филипп Киркоров представит свое новое шоу «Второе Я».