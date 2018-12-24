Анастасия Волочкова пришла в голом платье на вручение солидной премии

Анастасия Волочкова знает, как привлечь к себе внимание публики: поклонники обсуждают каждый шаг балерины – начиная от ее знаменитых шпагатов и заканчивая провокационными нарядами. Очередное смелое платье артистка продемонстрировала минувшим вечером на светском мероприятии. Балерина пришла на вручение премии «Люди года», которую вручает один из российских глянцевых журналов, в «голом наряде».

Прозрачное платье Волочковой было телесного цвета и полностью имитировало тон ее кожи. Сквозь тонкую ткань отлично просматривалось нижнее белье Анастасии. Несмотря на очевидную сексуальность наряда, балерина смело демонстрировала окружающим изгибы своего тела и с удовольствием фотографировалась со звездными коллегами.

volochkova_art А как вам мое платье от Ирочки @irneste ?

Пикантной обновкой артистка не преминула похвастаться в Инстаграме.

- Как вам мое платье от дизайнера Ирочки? – кокетливо поинтересовалась Анастасия у поклонников. В ответ комментарии посыпались как из рога изобилия. «Я в шоке от наряда, и на такое мероприятие…», «Анастасия, вы что у Ирочки мужчинку увели? За что она вам мстит?». Впрочем, немало фолловеров поддержали Анастасию, похвалив ее наряд: «Хорошие платья вам отлично подходят! Женственность вам к лицу, а вот рваные джинсы фи..», «Платье шикарное, я сначала подумала, что от Юдашкина», «Отличное платье, и серьги бомбические».

За последние месяцы Анастасия сильно похудела, так что облегающие платья отлично смотрятся на ее фигуре. Волочкова регулярно радует подписчиков и эротическими снимками в кружевном нижнем белье или в трикотажных боди. На фото она смотрится подтянутой и очень стройной. «Молодец, Настя, так держать! Фигура – огонь!» - пишут поклонники в комментариях.

Волочкова с удовольствием фотографировалась со звездными коллегами, например, с Эвелиной Бледанс. Фото: Инстаграм.

Секрет стройности Волочковой – строгая диета (известно, что всем деликатесам артистка предпочитает шпинат и листья салата, а так же рыбу и морепродукты). Анастасия регулярно парится в бане, что полезно для кожи и общего тонуса организма, а также ныряет после парной в ледяную купель. Видеороликом своего очередного «ледяного заплыва» артистка поделилась на днях.

«Во льдах. А вы часто окунаетесь в ледяные купели?», – написала Волочкова в Инстаграме, опубликовав виде своего морозного подвига.

Прозрачный наряд не скрывал прелестей Анастасии. Фото: Инстаграм.

В ролике Анастасия, пикантно закутавшись в полотенце, разбивает лед в купели поленом. При этом артистка то и дело демонстрирует на камеру аппетитный бюст. Затем, скинув полотенце, балерина остается обнаженной. Ее скромность спасает только банный веник, который она прижимает к голой груди. Анастасия быстро окунается в купель и признается, что ей очень холодно.

— Пока вы паритесь над моей личной жизнью — я парюсь в бане и окунаюсь в ледяную купель, - говорит на видео Волочкова. - Повторите мой опыт, пожалуйста, кто может.

Желающих повторить, разумеется, не нашлось. Впрочем, балерина часто предупреждает фолловеров: у неподготовленного человека при попадании в воду такой температуры может наступить шок. Она же моржует с детства, так что отлично переносит купание в морозы.