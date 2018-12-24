Как пал Измаил

Вспомним, как развивались события в то время. Заканчивался 1790 год, а миром между Россией и Османской империей в многолетней войне за контроль над Черным морем если и веяло, то издалека. В первой войне Россия вырубила главные крепости османов, и в 1783 году Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к России. Хотя еще в июле 1774 года был подписан Кючук-Кайнарджийский мир, в результате которого Россия получила целый ряд крепостей в Крыму, а сам полуостров перестал быть вассалом Османской империи. И все же оставалась глубокая, железная загвоздка - главнейшая из крепостей Измаил. Хоть и расположен он на Дунае, далековато от его устья, а прочный оплот супротивников: основная база турецкого флота. Здесь за высокими и неприступными стенами стоит целая армия. Кто владеет Измаилом - тот и банкует во всем Черном море.

И что же такое был тогда Измаил? Еще накануне войны с помощью инженеров из Франции перестроили измаильские укрепления. Усилили и подняли каменные стены, поставили новые форты, окружили крепость валом высотой от шести до восьми метров и сразу за ним - глубоким рвом. На стенах более 260 орудий и 35 тысяч янычар под командованием храбрейшего Айдозле-Мехмет-паши. Да еще по Дунаю флот турецкий на изготовке стоит. Попробуй-ка подберись…

Князь Григорий Потемкин, хотя и был во всех отношениях бодр, однако Екатерина понимала, что одному ему не управиться, и, разумеется, не могла не вспомнить об Александре Суворове, о его умении поднять дух хотя бы и всей армии. И о его хитроумных военных возможностях тоже, конечно же, не забывала - послала приказ Потемкину призвать полководца. А тот только обрадовался, отправил нарочного к Суворову, который стоял со своей армией в Галаце, в ста верстах от Измаила. Потемкин писал: «Для сего, ваше сиятельство, извольте поспешить для принятия всех частей в вашу команду…» Суворов - на коня и с одним ординарцем менее чем за двое суток прискакал к Измаилу. И вовремя, поскольку уж некоторые части стали уходить от стен Измаила.

Суворов сделал невероятное. Всего за шесть дней завершил полную подготовку к штурму, и ровно через десять часов от начала битвы неприступная крепость пала! Осажденные потеряли убитыми более 26 000, русские в 30-тысячном войске положили 2037 человек.

Гибель целой армии и потеря самой могучей из крепостей решили исход всей войны, но только еще через год, после ошеломительной победы русского флота при Калиакрии под началом Федора Ушакова, был подписан полный мир. Пошли в Черное море и русские корабли. Через Босфор - в Средиземное, а далее открывались дороги во все океаны.