2018-12-24T12:22:16+03:00
Звезды

Агния Дитковските тайно родила второго ребенка

О том, что актриса снова стала мамой, рассказала ее экс- подруга – Света Светикова
Ольга АНТОНОВА
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Агния Дитковските.Агния Дитковските.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Светлана Светикова и Агния Дитковските еще пять лет назад были очень близкими подругами: Света встречалась с Андреем Чадовым, а Агния была супругой Алексея. Пары прекрасно проводили вместе время, ездили путешествовать, любили ресторанные посиделки и совместные выезды за город.

Однако, после того, как у Агнии не сложился брак с известным актером, дружба между дочерью Татьяны Лютаевой и певицей начала гаснуть. Разные интересы, другие компании. Об этом сама Светикова рассказала в недавнем интервью журналистам. Певица призналась, что теперь они редко видятся. Вот и о том, что Дитковските второй раз стала мамой Светикова узнала только спустя какое-то время.

«Время нас всех развело. У каждого своя жизнь, я даже долго не знала, что Агния во второй раз стала мамой», — рассказала она в интервью ЭГ.

Надо отметить, что актриса вообще старается избегать темы своего второго материнства. Видимо, чтобы журналисты не подняли вопрос, а кто отец малыша? Но ходят слухи, что им стал сын богатого узбекского бизнесмена, который взял на себя полную заботу о молодой маме и сыне.

Кстати, Светикова в интервью также призналась, что и она не планирует останавливаться на двух детях. Вместе со своим гражданским мужем — Алексеем Полищуком она мечтает о рождении дочки. Напомним, у певицы есть два сына – Милан и Кристиан. А у Агнии есть ребенок от брака с Чадовым — Федор.

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