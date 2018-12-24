2018-12-24T13:33:11+03:00
Звезды

Похудевшая дочь Романа Абрамовича похвасталась фигурой в бикини

23-летняя Софья опубликовала снимок с Мальдивских островов
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
София Абрамович.София Абрамович.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Дочь Романа Абрамовича София несмотря на то, что всю жизнь занимается спортом, она занимает первые места в соревнованиях по конному спорту, чересчур стройной девушкой никогда не была. И подписчики ее инстаграма время от времени указывали 23-летней девушке на это. И если сначала София старалась не обращать на это внимание, то где-то больше полугода назад вдруг села на диету и увеличила время занятием спортом. Результат своих усилий дочь миллионера опубликовала на днях в своем инстаграме. Дочь Абрамовича запечатлелась в купальнике во время отдыха на Мальдивских островах.

«Море яснее моего будущего», — подписала фото наследница миллиардера.

«О, это наша девочка!», «Восхитительна», «Красотка», «Суперкрасавица», — засыпали девушку комплиментами фолловеры ее аккаунта.

Отметим, 23-летняя София Абрамович, третий ребенок Романа от брака с Ириной Абрамович, живет в Англии с 2003 года. У девушки российское гражданство, однако, девушка давно живет за границей с мамой. Недавно она окончила престижный колледж Royal Holloway Лондонского университета. София – специалист по менеджменту и маркетингу.

sofiaabramov1chsofiaabramov1ch
Afternoon stroll
647 отметок «Нравится»19 комментариевInstagram

Главное увлечение девушки - лошади. София с детства занимается конным спортом. Она часто выигрывает призовые места, выступая за Россию на соревнованиях в Лондоне и Монте-Карло.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Россияне назвали главные события уходящего 2018 года
МИД России считает, что сыну Каддафи необходимо участвовать в политической жизни Ливии
Генсек ОБСЕ прокомментировал последствия инцидента в Керченском проливе
Правительство расширило список сильнодействующих веществ
В Госдуме слова Терезы Мэй о "российской угрозе" назвали "нездоровой фантазией"
Кейт Миддлтон купила рождественские подарки в дисконт-магазине
Турция вынесет вопрос об убийстве журналиста Хашкаджи на рассмотрение ООН
Более 6,7 млн россиян посмотрели большую пресс-конференцию Путина в 2018 году
Валентина Матвиенко раскритиковала английское издание Times за публикацию фамилий российских журналистов
Следователи расспросили космонавта Артемьева по делу "Союза МС-09"
В Госдуму внесли закон о возможности привязки полиса ОСАГО к водителю
В Швеции началась укладка газопровода "Северный поток — 2"
Посольство РФ опубликовало имена россиян, погибших при крушении самолета в Конго
В Южной Корее оштрафовали автоконцерн BMW на $10 млн
Путин огласит послание Федеральному собранию в I квартале 2019 года
Силуанов ознакомился с инвестпроектами на 15,3 трлн рублей
Пользователи iPhone массово жалуются на проблемы после обновления
На роль Джеймса Бонда в новом фильме предложили взять трансгендера
Газета The Sunday Times опубликовала имена и фотографии всех российских сотрудников британского бюро Sputnik
Пашинян встретится с Путиным в Москве 27 декабря