Похудевшая дочь Романа Абрамовича похвасталась фигурой в бикини

Дочь Романа Абрамовича София несмотря на то, что всю жизнь занимается спортом, она занимает первые места в соревнованиях по конному спорту, чересчур стройной девушкой никогда не была. И подписчики ее инстаграма время от времени указывали 23-летней девушке на это. И если сначала София старалась не обращать на это внимание, то где-то больше полугода назад вдруг села на диету и увеличила время занятием спортом. Результат своих усилий дочь миллионера опубликовала на днях в своем инстаграме. Дочь Абрамовича запечатлелась в купальнике во время отдыха на Мальдивских островах.

«Море яснее моего будущего», — подписала фото наследница миллиардера.

«О, это наша девочка!», «Восхитительна», «Красотка», «Суперкрасавица», — засыпали девушку комплиментами фолловеры ее аккаунта.

Отметим, 23-летняя София Абрамович, третий ребенок Романа от брака с Ириной Абрамович, живет в Англии с 2003 года. У девушки российское гражданство, однако, девушка давно живет за границей с мамой. Недавно она окончила престижный колледж Royal Holloway Лондонского университета. София – специалист по менеджменту и маркетингу.

sofiaabramov1ch Afternoon stroll

Главное увлечение девушки - лошади. София с детства занимается конным спортом. Она часто выигрывает призовые места, выступая за Россию на соревнованиях в Лондоне и Монте-Карло.