2018-12-24T18:38:39+03:00
Звезды

«Это снова я, но на 25 фунтов легче!»: Дрю Бэрримор похудела назло бывшему мужу

Актриса буквально «убивала» себя в зале
Ольга АНТОНОВА
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Пользователи уже предположили, что если кумир вдруг взялась за приведение себя в форму – это верный призрак того, что она хочется кому-то сильно понравитьсяПользователи уже предположили, что если кумир вдруг взялась за приведение себя в форму – это верный призрак того, что она хочется кому-то сильно понравитьсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Дрю Бэрримор не сразу стала весить 71 кг. В апреле 2014 года она родила вторую дочь- Фрэнки Бэрримор Копельман, после чего у актрисы развилась послеродовая депрессия, и как следствие, появился лишний вес.

Потом начался затяжной разлад с супругом арт-консультантом Уиллом Копельманом, и этот семейный кризис звезда фильма «Дюплекс» тоже пыталась «заесть» с помощью чего-то вкусного, но очень калорийного. Не сказать, что актриса не сидела на диетах и не занималась спортом, конечно, сидела и старалась не пропускать ежедневные пробежки, но и пирожные были в ее рационе почти ежедневно.

Трезво взглянула на себя в зеркало 43-летняя звезда через год после развода. И поняла, что-то нужно делать. Наняла личного тренера и всерьез взялась за свое здоровье. На то, чтобы ушли лишние 11 кг или 25 фунтов потребовалась больше трех месяцев, однако, судя по фото, актриса очень довольна и этим результатом. На днях Бэрримор опубликовала в своем инстаграме два фото. На первом снимке Дрю, которую в тот момент было трудно назвать стройной, отчаянно пытается выполнить предписанное ей личным тренером упражнение для брюшного пресса. На втором фото Дрю делает то же упражнение, но ее фигура стала намного изящнее и стройнее.

«Это снова я, на том же месте, но три месяца спустя и на 25 фунтов (11,3 килограмма) легче!», - подписала снимок Дрю Бэрримор.

Чтобы привести себя в форму актрисе, по ее словам, пришлось сесть на очень жесткую диету и буквально «убивать» себя в спортзале. «Я сражалась отчаянно, как лев, чтобы добиться этого!» — рассказала она.

Пользователи уже предположили, что если кумир вдруг взялась за приведение себя в форму – это верный призрак того, что она хочется кому-то сильно понравиться. Уж не новая ли любовь появилась на горизонте? И пожелали Дрю счастья в личной жизни.

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