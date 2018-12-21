«У нее родители строгие. Деньги - только через меня»: В Москве задержали девушку, которая за 650 тысяч рублей продала клиенту девственницу-школьницу

22-летняя студентка приехала из Петербурга в Москву буквально на сутки. Нужно было только сделать «дело», получить свои полмиллиона рублей и вернуться домой. Придумывала уже, на что потратить эти деньги. Но уже через несколько часов разревевшуюся девушку везли на допрос в наручниках. Ей предъявлено обвинение по статье «вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией»…

- Обвиняемая заявила на допросе, что несколько месяцев назад кто-то из знакомых рассказал ей о закрытой группе в одном из мессенджеров, где общаются взрослые мужчины, любители девственниц, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах. - Такой интим стоит больших денег. Девушка уговорила знакомого помочь ей вступить в эту группу. Увидев, какие суммы обсуждаются, она решила стать посредницей.

Вовлечение 15-летней в проституцию.

Через Интернет начала отслеживать аккаунты подходящих по возрасту школьниц. Завязывала общение. В процессе узнавала, как у них на личном фронте, есть ли сексуальные отношения. В общем, через какое-то время сводница нашла нужный объект: девушка тоже была не прочь заработать. После этого «мадам» начала предлагать мужчинам из мессенджера подходящий вариант. Девственница из Москвы, 15 лет. Выслала фото. Один из абонентов заинтересовался. Сговорились, что это будет стоить 650 тысяч рублей.

20 ноября вся троица встретилась на востоке Москвы. Сводница и несовершеннолетняя приехали к гостинице на улице Девятая Рота, где их уже поджидал клиент. Правда, мужчина на тот момент уже сотрудничал со следствием и все, что происходило дальше, записывалось на видео. Девица из Петербурга попросила деньги вперед. На видео, которое опубликовал Следственный комитет, есть фрагменты «переговоров».

- Все расчеты только через меня, - заявила девушка.

Когда «клиент» спросил, сколько будет продолжаться эта встреча, сводница заявила:

- Слушай, у нее родители строгие. Думаю, до 7-8 часов (вечера, - Авт.).

Получив деньги, петербурженка пересчитала пятитысячные купюры, отсмотрела их на свет, даже понюхала, смеясь - мол, не фальшивые ли.

Словом, взяли ее с поличным. Несовершеннолетнюю передали родителям. Задержанной уже предъявили обвинение. Ей светит до 8 лет лишения свободы.

- Следствием установлено, что девушка приехала из Санкт-Петербурга и после совершения преступления планировала скрыться, о чем свидетельствовал найденный у последней электронный билет, - сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. - В ходе допроса и проведения следственных действий злоумышленница признала вину в полном объеме.