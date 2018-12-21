Бульдозер проехал по спортивным надеждам

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

Дети и их родители ждали праздник: центр активного отдыха готовил для них на Кикиморской горе новогодние мероприятия. Они должны были начаться в конце прошлой недели, но в ночь на 5 декабря здесь прошел бульдозер и одним махом снес одну из построек горнолыжного комплекса… Под гусеницами были уничтожены больше сотни «ватрушек» для тюбинга, сетки для ограждения трасс, вешки, бугели, тепловые пушки.

Праздник откладывается. И есть риск, что может вовсе не состояться. А ведь «Калинка Морозов» - одно из немногих в Кирове мест, где с удовольствием проводят время тысячи юных горожан. При этом подросткам администрация разрешила кататься на сноубордах и лыжах бесплатно: не пользуешься бугелем-подъемником – не платишь. Но при условии: никакого алкоголя, сигарет и мата. За этим сотрудники комплекса, вплоть до директора, следят строго.

В Школе зимних видов спорта больше сотни детей занимаются в горнолыжной секции, участвуют в соревнованиях. Причем, если обычно двери спортивных секций открываются перед детьми старше шести лет, то в детском сноупарке на Кикиморской горе на доску встают даже двухлетние малыши. Это стало возможным благодаря президентскому гранту, который получил коллектив комплекса. На средства гранта был построен детский парк, приобретен инвентарь, часть которого, кстати, погибла под гусеницами бульдозера.

В минувшем сезоне начальную сноубордическую школу прошли 400 малышей. Благодаря еще одному гранту - «Иволга» - комплекс смог пригласить на свои трассы 200 детей из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников кировских школ-интернатов - они тоже катались здесь бесплатно.

«КП» уже писала о Елене Лебедевой, которая привела свою дочку в парк, чтобы она занималась спортом и играла на свежем воздухе. Алисе сразу понравился сноубординг, особенно когда ей доверили скатиться самостоятельно с горки после трех занятий.

В мартовской публикации Елена делилась радостными впечатлениями от успехов дочки и строила планы.

-В следующем сезоне хочу сама попробовать. Еще и мужа уговорю! – пообещала она.

Но ее спортивные надежды, как и надежды тысяч кировских ребят, могут не сбыться.

Потому что между городскими властями и центром «Калинка Морозов» пролегла глубокая межа. Сносом постройки чиновники дали понять основателю и директору спортивного комплекса Андрею Морозову: «это наша земля, и не быть на ней чужого!». Таким радикальным способом власть разделила муниципальные и частные владения.

ГОРЕ ПОД ГОРОЙ

По соседству с Кикиморской горой стоял дом, где жила прабабушка Андрея Морозова. Он с детства хорошо знает эти места. Склон и дно оврага раньше представляли собой свалку, куда скидывали строительный и бытовой мусор. Став предпринимателем, Морозов решил превратить запущенный пустырь в зону семейного отдыха. И сделал много для того, чтобы это невзрачное место, став оазисом здоровья, со временем обрело масштаб общегородского туристическо-рекреационного комплекса.

Но на излете минувшего сезона здесь появился мэр Кирова Илья Шульгин. Катание ему пришлось не по душе: подъемник оказался неудобным, скользяк на лыже поцарапал…

А в следующий свой визит, который состоялся в мае, он выступил уже в роли управленца, указав администрации на то, что у них мусор на территории валяется. Вскоре местная природохрана провела проверку, выдала предписание - 50 кубов мусора убрать до 1 октября 2018 года. В это время года территория внизу склона превращается в болото из-за талых вод, и оперативно вывезти мусор было нереально – техника бы не прошла. Однако из городской администрации поступает очередная команда: убрать все в течение 5 дней. А спустя некоторое время «Калинка Морозов» получает «письмо счастья» о расторжении договора использования земель. Под вопросом оказалось не просто развитие городского курорта, а само его существование…

Мусор убрали, но «Калинке» чиновники предъявили новую претензию, обвинив в нарушении экологии. Якобы, при проведении земляных работ были засыпаны родники. Любопытно, но даже старожилы этих мест не понимают,о каких родниках идет речь, да и на кадастровых картах они не обозначены. А вот родники, которые вернула к жизни «Калинка Морозов», питают водой Васнецовские пруды. И заслуженный эколог, председатель комиссии по вопросам экологии и природопользования Общественной палаты Кировской области профессор Николай Бурков подтвердил, что претензий за все годы к горнолыжному комплексу не было. Более того: в результате рекультивации территории ситуация не только не ухудшилась, а улучшилась...

ЗАЧЕМ ЭТОТ СПОР?

Ну а третьим эпизодом противостояния стала борьба с «самостроем». Впрочем, как показывает практика решения подобных конфликтов, до ночных вылазок тяжелой техники дело не доходит. И в Кирове все могло бы решиться более мирно. Если кадастровоый инженер подтвердил бы, что постройка находится на муниципальной земле, а не на частном участке Морозова, то следующим шагом должно было бы стать решение суда о сносе. Ведь никто же не громит неправильно припаркованную машину – ее эвакуатор отвозит на штрафстоянку, а потом владельцу выписывается штраф.

Почему глава города Илья Шульгин так рьяно взялся за «наведение порядка»?

Не из-за поцарапанной же лыжи, в конце концов? Возможно, ответ кроется в земле. Земля в черте города – это квадратные метры, которые должны приносить деньги. Внизу склона Кикиморской горы, по соседству с комплексом находятся 3 девятиэтажки и сдан один 16-этажный дом, в котором уже проданы практически все квартиры. А вот парковочных мест не хватает. А одно место для машины стоит 40 тысяч рублей. Нетрудно посчитать, сколько можно извлечь из одного гектара…

Как бы то ни было, а городские власти наверняка уже подготовили годовой отчет о развитии спорта на подведомственной им территории. На бумаге – прокатит. А прокатятся ли в этом сезоне кировчане с Кикиморской горы – вопрос. Диалог у городской власти и руководством комплекса не складывается. Речи нет даже о компромиссах: власти настроены убрать с горы все, что, по их мнению, является лишним. Впрочем, ситуация попала в поле зрения депутатов Госдумы и руководителей ряда национальных спортивных федераций. Хочется надеяться, с их помощью удастся найти решение проблемы.