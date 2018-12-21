Россия попала на 55 место по комфорту ведения бизнеса
Великобритания второй год подряд возглавляет рейтинг журнала Forbes. Эксперты уверены, что выход из Евросоюза Лондону пойдет только на пользу. Вообще же, ТОП-10 стран принципиально не меняется уже три года - государства первой десятки лишь меняются местами, но не выпадают.
Россия за год поднялась с 58 на 55-е место. Из бывших советских республик нас сейчас опережают только прибалтийские страны, вошедшие в ЕС. Казахстан отстает на 10 строчек, Азербайджан — на 15, а Украина аж на 22.
Интересно, что вторая экономика мира — Китай — по удобству ведения бизнеса находится примерно на том же уровне, что и мы. В рейтинге Поднебесная занимает 49-ю позицию.
Всего в списке 161 государство. Эксперты оценивают бизнес-климат по 15 параметрам: права собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свободу (личную, торговую и финансовую), бюрократизм и защищенность инвесторов. Все категории равны по значимости.
«Государство по-прежнему играет большую роль в экономике России, большая часть богатств остается в руках чиновников. Защита прав собственности все еще слаба, и власть продолжает вмешиваться в свободное функционирование частного сектора. В последнее время возросла поддержка импортозамещения, чтобы снизить зависимость экономики от нефти», - пишут аналитики Forbes.
По данным Федеральной антимонопольной службы, роль государства в экономике за последние 12 лет выросла с 30% до 70%. Госкомпании вольно или невольно ограничивают конкуренцию, что в конечном итоге тормозит рост ВВП.
ЛУЧШИЕ СТРАНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
1. Великобритания
2. Швеция
3. Гонконг
… 55. Россия
… 77. Украина