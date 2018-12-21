2018-12-21T14:40:21+03:00
Экономика

Россия попала на 55 место по комфорту ведения бизнеса

Мы обогнали все страны бывшего СССР, кроме Прибалтийских, в рейтиге Forbes
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Эксперты оценивают бизнес-климат по 15 параметрам: права собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свободуЭксперты оценивают бизнес-климат по 15 параметрам: права собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свободуФото: EAST NEWS
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Великобритания второй год подряд возглавляет рейтинг журнала Forbes. Эксперты уверены, что выход из Евросоюза Лондону пойдет только на пользу. Вообще же, ТОП-10 стран принципиально не меняется уже три года - государства первой десятки лишь меняются местами, но не выпадают.

Россия за год поднялась с 58 на 55-е место. Из бывших советских республик нас сейчас опережают только прибалтийские страны, вошедшие в ЕС. Казахстан отстает на 10 строчек, Азербайджан — на 15, а Украина аж на 22.

Интересно, что вторая экономика мира — Китай — по удобству ведения бизнеса находится примерно на том же уровне, что и мы. В рейтинге Поднебесная занимает 49-ю позицию.

Всего в списке 161 государство. Эксперты оценивают бизнес-климат по 15 параметрам: права собственности, степень внедрения инноваций, уровень налогообложения, технологии, уровень коррупции, свободу (личную, торговую и финансовую), бюрократизм и защищенность инвесторов. Все категории равны по значимости.

«Государство по-прежнему играет большую роль в экономике России, большая часть богатств остается в руках чиновников. Защита прав собственности все еще слаба, и власть продолжает вмешиваться в свободное функционирование частного сектора. В последнее время возросла поддержка импортозамещения, чтобы снизить зависимость экономики от нефти», - пишут аналитики Forbes.

По данным Федеральной антимонопольной службы, роль государства в экономике за последние 12 лет выросла с 30% до 70%. Госкомпании вольно или невольно ограничивают конкуренцию, что в конечном итоге тормозит рост ВВП.

ЛУЧШИЕ СТРАНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

1. Великобритания

2. Швеция

3. Гонконг

… 55. Россия

… 77. Украина

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