2018-12-21T15:32:36+03:00
Общество

Зрители шоу "Голос" помогут тяжелобольным детям

Все средства, собранные в ходе зрительского голосования в эту пятницу, пойдут в благотворительный фонд «Созидание»
Ольга БОРСКАЯ
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Россияне не только смогут поддержать полюбившихся исполнителей из команд Константина Меладзе, Сергея Шнурова, Ани Лорак и Басты - но и совершить доброе дело. Фото: Максим ЛИ/Первый каналРоссияне не только смогут поддержать полюбившихся исполнителей из команд Константина Меладзе, Сергея Шнурова, Ани Лорак и Басты - но и совершить доброе дело. Фото: Максим ЛИ/Первый канал
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21 декабря стартуют прямые эфиры седьмого сезона шоу "Голос". Завершены этапы "слепых прослушиваний" и "нокаутов" - теперь судьбу начинающих артистов будут решать не только наставники, но и зрители.

Голосование в этот раз будет не обычным. Россияне не только смогут поддержать полюбившихся исполнителей из команд Константина Меладзе, Сергея Шнурова, Ани Лорак и Басты - но и совершить доброе дело.

За сутки до прямых эфиров. Как участники шоу готовятся к выступлениям. Голос-7. Специальный репортаж.

Доход Первого канала и других партнёров, собранный в ходе зрительского голосования в эту пятницу, будет перечислен фонду «Созидание».

Он уже 17 лет поддерживает нуждающихся из малообеспеченных слоев населения.

- Мы начинали с того, что отправляли посылки людям, которые нуждаются в регионах в вещах. Потому что знали, что дети ходят в школу по очереди, потому что у них одна пара обуви на троих, - рассказывает Елена Смирнова, директор благотворительного фонда «Созидание».

С тех пор фонд вырос, у него появилось четыре направления оказания помощи. По медицинским программам фонд оплачивает лечение, операции, лекарства вне квот детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. По образовательным программам – выплачивает стипендии одаренным детям из малоимущих семей в удаленных регионах России, а также поддерживает маленькие сельские библиотеки. По направлению «семья» фонд отправляет вещи в малоимущие семьи по всей стране. Также фонд помогает детским и взрослым социальным учреждениям с реабилитационным, развивающим и спортивным оборудованием.

- Все 4 направления помощи, которую оказывает фонд, всегда актуальны. И все же приоритет для нас - медицинское направление. Мы уже много лет помогаем детям с тяжелыми и редкими генетическими заболеваниями. Это и «хрустальные» дети, и дети с краниостенозом, и с аниридией, и с муковисцидозом, другими заболеваниями. Мы можем помочь им - здесь и сейчас – и прямо в России! У фонда «Созидание» очень сильный экспертный совет врачей из многих клиник нашей страны – это лучшие генетики, нейрохирурги, онкологи и лучшие специалисты по редким заболеваниям. И благодаря своевременной и оперативной помощи фонда эти дети будут видеть, слышать и ходить - говорит Елена Смирнова.

Она подчеркивает, что 100 процентов собираемых средств пойдут напрямую на помощь подопечным.

- Административные расходы берет на себя попечительский совет, отдавая нам свои лица и свою репутацию. У нас очень крутой попечительский совет из 12 успешных, известных, замечательных людей, которые принимают близко к сердцу все заботы фонда. Благодаря «Первому каналу» и «Голосу» мы можем оставаться такими же и привлекать еще большее количество людей, ведь помочь может, на самом деле, каждый, - отметила Елена.

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