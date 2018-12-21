В московском метро четверо парней избили полицейского

В столичном метро парни неславянской внешности стали приставать к девушке. Она вырывалась, кричала и просила помочь. Сотрудники полиции пытались оттащить девушку. Завязалась драка, после которой у одного из полицейских сотрясение мозга, ушибы головы и рук. Произошло это в ночь с 18 на 19 декабря на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии метро, а подробности стали известны только сейчас.

- Два молодых человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения оказали сопротивление сотруднику полиции, находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей и пытавшемуся пресечь административное правонарушение, и нанесли последнему множественные удары руками в область головы и туловища, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Приезжий Заур с дружками зажали девушку в метро. Девушка вырвалась, подбежала к сотруднику полиции — тут досталось уже и ему. Парни были пьяны и безумны. Появились еще два друга. Вчетвером они стали избивать 23-летнего сержанта Ивана Головлева. Они разорвали полицейскую форму, вытащили из кармана айфон. Вскоре подоспели двое коллег постового и утихомирили приезжих резиновыми палками. Двое стали убегать, прыгнув в вагон. Остальных скрутили — 26-летнего Тимура Дамалаева и 22-летнего Заура Мурзаева.

- В настоящее время жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает, - уточнили в СК по Москве.

Сейчас московские следователи ходатайствуют об аресте двоих обвиняемых в нападении на полицейского в столичном метро. Известно, что на допросе парни дали признательные показания.