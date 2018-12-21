2018-12-21T17:19:16+03:00
Спорт

Катастрофа: Медведева только 14-я после короткой программы

Но она все равно улыбнулась
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Саранск. Тренер Татьяна Тарасова, фигуристка Евгения Медведева и ее тренер Брайан Орсер после выступления Е. Медведевой в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России. ФОТО Станислав Красильников/ТАСССаранск. Тренер Татьяна Тарасова, фигуристка Евгения Медведева и ее тренер Брайан Орсер после выступления Е. Медведевой в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС
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На чемпионате России по фигурному катанию сенсация со знаком «минус». Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после короткой программы заняла лишь 14-е место! Сорванный в начале выступления каскад и падение с двойного акселя не оставили ей ни единого шанса. А Алина Загитова продемонстрировала, пожалуй, лучший прокат в этом сезоне. Она - лидер, которого Медведевой на этом турнире уже не достать.

А между ними - целая пропасть. Александра Трусова даже без четверного прыжка - вторая, а потом - Алена Косторна, Станислава Константинова, Анна Щербакова... Теперь Медведевой всех их надо обыгрывать по новой. И это, пожалуй, главный урок для Жени в этом сезоне.

Кажется, она слишком хотела быть наверху в этом турнире. И поставила на кон все свои эмоции. И проиграла. Глядя, как Медведева валится с двойного акселя, ее нынешний тренер канадец Брайан Орсер закрыл руками лицо. Он, возможно, лучше всех понимал, что за крушение пережила сейчас Евгения.

Евгения Медведева во время выступления в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

Евгения Медведева во время выступления в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию. ФОТО Станислав Красильников/ТАСС

Но главное то, что случилось потом. Весь зал аплодировал Медведевой. Ей хлопали и кричали слова поддержки. На лед летели мягкие игрушки, и продолжалось это так долго, что Женя растаяла. Прочитав то, что написано на плакатах в виде сердечек, она все-таки улыбнулась. И кажется как раз в этот момент поняла, что это всего лишь турнир, один из многих, после которого можно все равно начать все сначала. Завтра в произвольной программе станет понятно, готова ли она сражаться уже прямо сейчас.

Женщины

Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) - 80,62 балла

2. Александра Трусова (Россия) - 74,96

3. Алена Косторная (Россия) - 74,40

4. Станислава Константинова (Россия) - 74,40

5. Анна Щербакова (Россия) - 74,09

6. Софья Самодурова (Россия) - 71,82

14. Евгения Медведева (Россия) - 62,24

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