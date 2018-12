Пятый канал в 2018 году: Юбилеи, победы и рекорды

Все эти достижения легко объяснимы, ведь сегодня Пятый - это канал с многомиллионной неравнодушной аудиторией, которую он информирует, которой он помогает, которую он развлекает. Здесь каждый зритель обязательно найдет для себя что-то особенное. Все успехи канала - это заслуга большой и профессиональной команды телекомпании.

Пятый входит в состав холдинга "Национальная Медиа Группа". Сейчас, на исходе года, самое время подвести итоги, подчеркнуть наиболее значимые достижения и оценить полученный опыт.

ДОБРЫЕ ДНИ И ДОБРЫЕ ДЕЛА ПЯТОГО

Прежде всего стоит отметить, что Пятый канал уже несколько лет занимается важной и ответственной социальной работой, связанной с детьми, их счастливым детством и здоровьем в рамках двух проектов: «День добрых дел» и «День ангела». «День ангела» - это программа, в которой сбываются мечты воспитанников детских домов. Пятый канал отмечает с ними их дни рождения и именины в самых удивительных местах. Центр подготовки космонавтов, строящийся небоскреб, монетный двор – для детей не должно быть ничего невозможного! Исполнить мечту помогают известные артисты. Но, конечно, самое заветное желание наших ангелов – найти родителей.

Но в этом году Пятый канал впервые на отечественном телевидении провел всероссийскую акцию под названием «Марафон добра». В течение пяти дней звёзды эстрады, кино и спорта рассказывали о детях, которым нужна помощь. А в заключительный день смогли найти для одного из воспитанников родителей. Всего благодаря проекту "День ангела" семью обрел 221 ребенок!

В нынешнем телесезоне благотворительному проекту «День добрых дел» исполнилось три года. Всё это время журналисты программы рассказывают о детях, которым необходимо дорогостоящее лечение. Вместе с основными благотворительными фондами России наши телезрители спасают жизни маленьких героев.

КРУТАЯ ИМ ДОСТАЛАСЬ ДОЛЯ!

Рост аудитории - важнейший элемент для оценки деятельности любой медиаструктуры, и мы рады сообщить, что доля Пятого канала (то есть процент общего количества смотрящих в данный момент телевизор зрителей) устойчиво растет по всем категориям аудитории с 2008 года. Более того, за последние два года компании удалось существенно ускорить рост. Если доля канала в 2016 году в категории "Все зрители в возрастном сегменте 25-59 лет" была 5,9%, то в 2018-м – уже 6,4%. Аналогичная динамика прослеживается в категории "Все зрители в возрастном сегменте 18+": в 2016 году - доля 6,1%, по итогам 2018-го – 6,6%. Доля канала в категории "Все зрители в возрастном сегменте 4+" также выросла за последние два года: 2016-й – 5,8%, 2018 – 6,3%.

Если же проанализировать рост аудитории в категории "Все зрители в возрастном сегменте 4+" с 2010 года, то здесь цифры просто астрономические - рост составил более 220%!

Стоит отметить, что у большинства федеральных каналов-лидеров эти цифры ежегодно снижаются. В последнее время заметно ощущается отток телевизионной аудитории в интернет, многие каналы теряют своих зрителей. Но Пятому каналу, благодаря грамотному эфирному программированию и качественному контенту удается не только сохранить, но и заметно увеличить свою аудиторию.

ЧЕМ ДОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Еще один важный критерий в оценке эффективности работы телеканала – длительность просмотра. Здесь у Пятого очередной рекорд - второй год подряд он лидирует среди всех федеральных каналов!

По данным авторитетной исследовательской компании Mediascope в 2018 году, все россияне в возрасте от 25 до 59 лет отдают явное предпочтение Пятому каналу, если исходить из продолжительности просмотра всего суточного контента. Телезрители данной возрастной категории оставались на Пятом 86 минут в день - почти полтора часа!

Этот критерий - важнейший, ведь он показывает, насколько контент интересен зрителям, сколько времени они хотят смотреть тот или иной канал. Столь высокие показатели свидетельствуют о том, что сетка Пятого канала сформирована грамотно - программы, сериалы и фильмы ориентированы на зрителей, подобраны с учетом их вкусов.

Олег Газманов стал одним из героев проекта «Моя правда".

"ЗОЛОТАЯ" ОСЕНЬ

Особенно важным и знаковым периодом для Пятого канала стала осень. Традиционно сентябрь - начало телесезона и время самой высокой конкуренции. Все каналы представляют на рынке свои новинки. Пятый не стал исключением и даже начал сезон немного раньше обычного – в августе.

По данным Mediascope, осенью 2018-го года Пятый канал занял второе место в прайм-тайм по будням (то есть наиболее востребованный зрителями временной вечерний сегмент) среди женской аудитории в возрасте 25-59 лет с долей 9,8%!

В ноябре 2018 был установлен исторический рекорд по среднемесячной доле канала в аудитории "Все зрители в возрастном сегменте 25-59 лет" – 6,7%.

Особенной популярностью у зрителей Пятого пользуется итоговая информационная программа «Известия». Она вошла в тройку лидеров вечернего телеэфира по удержанию зрителей в возрасте от 25 до 59 лет в рабочие дни с 00 до 00.25 часов. Такое внимание телезрителей к «Известиям» говорит о высоком качестве информационного контента, профессионализме ведущих, грамотной и оперативной подаче материала.

Высокие цифры канал демонстрировал и в выходные дни. Всю осень прекрасная половина человечества предпочитала проводить субботние дни с Пятым. Канал вошел в тройку лидеров с долей 8,2% по России среди женской аудитории от 25 до 59 лет. Всю осень Пятый показывал лучшие детективные телесериалы: «Товарищи полицейские», «Следствие любви», «Академия», «Майор и Магия», «Акватория», «Последний мент».

ВЫХОДНЫЕ - ТОЛЬКО С ПЯТЫМ!

Воскресенья на Пятом стали звездными. Теперь утро на канале начинается с эксклюзивных интервью любимых артистов в цикле документальных фильмов «Моя правда» и в информационно-развлекательной программе «Светская хроника». После в эфире - еще одна премьера, «Вся правда о…» - цикл продуктовых расследований. Также в декабре в эфир вышла одна интересная новинка – цикл документальных фильмов о приметах и предсказаниях «Неспроста». Все программы демонстрируют прекрасные рейтинговые результаты.

В утреннем прайме с 7 до 11 утра по выходным дням в категории «Все зрители в сегменте 25-59 лет» Пятый канал занял второе место с долей 7,2%. Весомый вклад в эти высокие показатели внёс проект «Моя правда», доля которого с сентября по ноябрь 2018 года составила 8,1% среди женщин в возрасте 25-59 лет, и 6,2% в категории «Все зрители в возрастном сегменте 25-59 лет». В этом году в рамках проекта "Моя правда" в эфир вышли фильмы о певице Валерии, Жанне Фриске, Никите Джигурде и его супруге Марине Анисиной, балерине Анастасии Волочковой и недавно трагически скончавшемся певце Евгении Осине.

Премьерные выпуски программы «Светская хроника» сохраняют за собой среднюю долю 7,3% от всего количества женской аудитории в возрастном сегменте 25-59 лет. 23 сентября программа принесла Пятому "золото" (то есть первое место среди всех федеральных каналов) с долей 8,7% в категории "Женщины в возрастном сегменте 25-59 лет!

Серия документальных расследований «Вся правда о…» демонстрирует долю 6,8% в категории "Женщины в возрастном сегменте 25-59 лет.

Экс-солист группы «На-на» Владимир Левкин в программе «Моя правда".

Помимо новых программ, на Пятом канале прекрасные результаты показали премьерные серии уже хорошо знакомого зрителям проекта «Мое родное», дающего нам уникальную возможность отправиться в путешествие во времени и оказаться в СССР. Серии «Моё родное. Авто», «Мое родноё. Детский сад», «Моё родное. Квартира», «Моё родное. Институт», «Моё родное. Физкультура» и «Моё родное. Экстрасенсы» полностью оправдали ожидания зрителей и принесли Пятому абсолютное лидерство в ночном телеэфире среди всех федеральных каналов! В категории "Женщины в возрастном сегменте 25-59 лет» доля составила 9%, а в категории «Все зрители в возрастном сегменте 25-59 лет» канал занял почетное второе место с показателями 7,7%!

ЗДЕСЬ ВСЕ "СВОИ"

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента: «Стражи отчизны» (возрастные ограничения - 16+), «Великолепная пятерка» (16+), а также «Барс» (16+), являющегося адаптацией популярного зарубежного сериала «Касл» (16+).

В декабре вышел в эфир долгожданный сериал «Свои», который уже второй сезон демонстрирует великолепные результаты.

«Свои» рассказывают о сотрудниках межведомственной рабочей группы, которая объединяет лучших экспертов из различных структур. Судмедэксперт, программист, криминалист, специалист по внедрению, следователь, психолог и даже экстрасенс. У всех членов команды свои неординарные способности и уникальные навыки, а еще у каждого из них свои слабости, ведь они обыкновенные живые люди. Поэтому они - «СВОИ».

Премьера "Своих" в декабре собрала 6,7%, превысив долю целевой аудитории канала на 10%, а среди женщин от 25 до 59 лет получила долю 9,5%, обеспечив каналу место среди лидеров прайм-тайма.

За этот сериал в номинации "Best use of digital" Пятый канал получил награду международного конкурса в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна PromaxBDA Asiа 2018. Эту премию считают телевизионным "Оскаром"!

Также "Свои" вошли в число финалистов профессионального телевизионного конкурса ТЭФИ-2018 в номинации «Телевизионный сериал».

ТЭФИ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Кстати, о ТЭФИ - в этом году Пятый получил сразу две легендарные статуэтки. Жюри отметило благотворительную программу телеканала Пятый «День ангела», которая победила в номинации «Утренняя программа», а еще один трофей каналу достался за вклад в телевизионное искусство. Подобные награды получить в год 80-летия канала особенно приятно.

Напомним, что первая передача Опытного ленинградского телевизионного центра (так он тогда назывался) вышла в эфир 7 июля 1938 года. За этот период были созданы такие популярные у зрителей передачи, как «Музыкальный ринг», «600 секунд», «Адамово яблоко», «Зебра». Знаменитый советско-американский телемост с Филом Донахью и Владимиром Познером тоже проводился в Первой студии Ленинградского телецентра в 1985 году. С 1993 года начался современный этап развития: на базе телевизионного центра была организована телекомпания «Петербург - Пятый канал».

Еще одним важным событием для Пятого стала победа Генерального директора Пятого канала Юрия Шалимова в Национальной Премии «Медиа-Менеджер России» в номинации «Федеральные Эфирные каналы» за вклад в развитие старейшего в России федерального телеканала. В год своего 80-летия канал увеличил долю на 5% и поднял ее до 6,2 в общей аудитории канала.

Вторую статуэтку получила Марина Фоменко, начальник Управления аутсорсинга Дирекции программ Пятого канала, за реализацию благотворительного проекта «День ангела» — программы на федеральном ТВ, посвященной устройству в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Участниками премии стали более 100 профессионалов медиабизнеса со всей России, результаты которых оценивал Экспертный совет и жюри премии.

Национальная Премия «Медиа-Менеджер России» - один из наиболее важных проектов в области отечественного медиабизнеса. Она задумана с целью популяризации отрасли.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ - АЛЫЙ

80-летие канала - не единственный юбилей, который творческая группа Пятого отмечала в уходящем году. Еще одна круглая дата – 50-летие уникального праздника «Алые паруса», который благодаря Пятому каналу ежегодно смотрят миллионы зрителей по всему миру. Водная феерия, приуроченная к празднику выпускников, в прямом эфире транслировалась в этом году сразу на нескольких площадках: его могли смотреть зрители Пятого, а также посетители официального сайта и подписчики групп канала в социальных сетях.

Интерес к трансляции «Алых парусов» в 2018-м значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Совокупная аудитория трансляции (в эфире канала, на официальном сайте и социальных сетях) в 2017-ом составила 5 939 000 человек, в 2018-ом – 8 325 000. Прирост аудитории - 40%!

«Алые Паруса» заняли второе место в номинации "Онлайн-концерт года" премии социальной сети "Одноклассники" «Самый ОК». Лучших в каждой номинации определяли пользователи «Одноклассников» при помощи онлайн-голосования. Как отмечают учредители премии, свои голоса за номинантов «Самый ОК» отдали порядка 1,8 миллиона жителей России и зарубежья.

Напомним, что Пятый канал стал одним из инициаторов возрождения этой красивой традиции - отмечать праздник выпускников проходом украшенного алыми парусами корабля по водной глади. В 2007 году Пятому каналу доверили не только трансляцию, но и организацию праздника. В этот же год страна впервые увидела телевизионную версию грандиозного шоу. Начиная с 2013 года Пятый канал — бессменный организатор праздника выпускников «Алые паруса».

ПЯТЫЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Официальный портал Пятого канала установил в октябре сразу несколько рекордов посещаемости. Аудитория сайта увеличилась почти на миллион человек и составила рекордные 10 миллионов. Большинство пользователей портала – это москвичи, которые опередили по количеству просмотров жителей Санкт-Петербурга, Краснодара, Самары и Екатеринбурга. Рост показателей связан с изменением общей информационной стратегии - основное внимание уделяется событиям из культурной, социальной и политической жизни общества, подача материала стала более развернутой и иллюстрированной.

Основной аудиторий сайта телеканала по-прежнему остаются посетители в возрасте от 25 до 34 лет. В октябре эта категория увеличилась почти на 700 тысяч человек по сравнению с сентябрем и составила 27,8% от числа всех телезрителей телеканала. На втором месте – пользователи в категории «35-44 года», их доля - 22,1%. Значительный прирост произошел в «бронзовой» аудитории «45 лет и старше» - до 19,9%.

Официальный Ютуб-канал Пятого стремительно набирает популярность. Всего за 2018 год продукция Пятого канала, в том числе и сериальная, просмотрена 60 миллионов раз! За год количество подписчиков увеличилось на 100 000 человек. В топ-10 по просмотрам вошли сериалы и программы Пятого канала. Наиболее популярными оказались сериалити «Страсть» (4 527 946 просмотров), «Живая история» (838 584 просмотра) и детектив «Последний мент» с Гошей Куценко в главной роли, набравший 932 351 просмотр. Мужская аудитория составляет 69%, а женская - 31%.

Интересно, что у сериала «След» на Ютуб-канале преобладает женская аудитория - 81% женщин и 19% мужчин. Всего за год легендарный "След" просмотрен более 76-ти миллионов раз! Оставленных комментариев - свыше 35-ти тысяч! Ну а общее число подписчиков Ютуб-канала за год серьезно выросло: в начале года их было 147.000 человек, в конце - 180.000!

В социальных сетях Пятого канала развивается параллельно два направления: новостное и промо.

Группа «Пятый канал. Новости» в совокупности по социальным сетям (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, ТамТам, Твиттер, Яндекс Дзен) в 2018 году набрала 290 000 подписчиков. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 40%. Годовой охват по показам – более миллиарда.

В промо группах Пятого канала в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram) количество подписчиков по итогам 2018 года увеличилось в 2,5 раза (или на 167%) и составило 185 тысяч человек. Годовой охват публикаций составляет 14,5 миллионов просмотров.

ТАНЦУЕМ С ПЯТЫМ!

Подводя итоги, мы не забываем о главном празднике страны. Создавать своим зрителям волшебное новогоднее настроение Пятый начнет заранее. 31 декабря канал подготовил замечательную программу из лучших фильмов и любимых хитов 90-х! Утро начнется с комедийной мелодрамы Анны Матисон «Млечный путь» с Сергеем Безруковым в главное роли. Затем - сразу несколько серий из ностальгического документального цикла «Мое родное» с ведущим Михаилом Боярским: «Мое родное. Застолье», «Родной Новый год», «Моя родная Ирония судьбы». Потом - 5 серий культового детектива «Место встречи изменить нельзя». А с 17.00 и до самого утра - СУПЕРДИСКОТЕКА 90-х! "Руки вверх", экс-"татушка" Юля Волкова, "Дискотека Авария", "Рок-острова", Шура, Klubbheads, бывшая солистка "Стрелок" Юлия Беретта, "Отпетые мошенники", "Вирус", Оксана Ковалевская, "Краски" и многие другие будут петь и танцевать для зрителей Пятого!