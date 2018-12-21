Торгуют все!

Последние дни уходящего года, как правило, выдаются жаркими для торговли. В магазинах «Магнит», например, нормой считается 12,5 млн. покупателей в обычный день, а в декабре их становится как минимум на 10% больше. Перед самым Новым годом поток увеличивается почти на треть!

Даже 31 декабря людям дома не сидится. Все вдруг вспоминают, что чего-то для праздничного стола все-таки не хватает: кому майонеза, кому шампанского, кому фруктов. К тому же многие продукты только в последний день и надо покупать. Хотя бы тот же торт: хотите свежий, бегите к прилавку под самый Новый Год. Правда не слишком затягивайте — может и не хватить. А например, живую рыбу или мясо — так это обязательно нужно брать свежайшими и тут же готовить. Конечно, можно купить заранее и подержать в холодильнике, но любой гурман вам скажет: чем свежее, тем вкуснее.

- Самые популярные продукты в декабре - это мандарины, бананы, яблоки, курица, сыр, конфеты, алкогольная продукция, икра, консервы и соки, - рассказали КП в пресс-службе «Магнита» - Наши сотрудники сделают все для того, чтобы покупатели приобрели товары высокого качества, не потратили на это слишком много времени и встретили праздник в превосходном настроении.

Потому-то даже в последний день года в «Магните» готовы к наплыву посетителей. Чтобы покупатели не томились в очередях, а могли от кассы поскорее устремиться домой, в завершающие дни декабря в магазины массово выходит «подкрепление» - сотрудники офисов и даже руководство компании. С одной стороны, помощь продавцам, а с другой — хорошая возможность самим окунуться в предпраздничную кутерьму, поговорить с покупателями: чем довольны, а чем пока, не очень.

Такие массовые выходы практикуются в «Магните» уже несколько лет, и называется это «День продаж». К слову, такие «десанты» работают во все сезоны, но самые массовые — под Новый год и даже 31 декабря!

— «День продаж» — отличная возможность помочь сотрудникам в торговых точках и заодно понять, какие улучшения требуются, услышать от коллег и покупателей ценные предложения. Сидя в кабинетах, нельзя увидеть, как работают магазины, поэтому акция дает практический опыт. В этом масштабном проекте нет «званий», все равны и работают на результат, мы действительно одна команда, а главные в ней — люди. Они — основной двигатель всех наших изменений, — рассказала Ольга Наумова, генеральный директор розничной сети «Магнит».

«День продаж» — отличная возможность понять, какие требуются улучшения в работе магазинов», - убеждена генеральный директор розничной сети «Магнит» Ольга Наумова.

Для участия в нынешнем «Дне продаж», который проводится в 65 регионах страны, записались 6000 сотрудников «Магнита» — это рекорд. К покупателям вышли даже генеральный директор и топ-менеджеры компании. Они обновляют ценники, проверяют свежесть товаров, выкладывают продукцию на полки.

—Участие в проекте позволило пообщаться с сотрудниками магазинов, которые ежедневно используют наши IT-решения. Совместно обсудили с ними возможные варианты дополнительной автоматизации и повышения эффективности существующих бизнес-процессов. Выход в «поля» — это полезный опыт для всех, — уточнил Евгений Мельников, директор по информационным технологиям и защите информации, член Правления розничной сети «Магнит».

За 3 недели декабря в магазины 7 федеральных округов уже вышли более 2 000 офисных сотрудников. Самые активные в этом отношении города — Саратов, Владимир, Нижний Тагил.

Системотехник Мобали Мпуту Арнольд (г. Краснодар): «Я работаю с кассовым оборудованием и хочу, чтобы покупателей обслуживали быстро и качественно».

Для покупателей «Магнита» перед Новым годом часть супермаркетов по всей стране будет работать круглосуточно — в основном, в крупных городах. Более 300 магазинов продлят часы работы. А еще создано специальное праздничное меню для тех магазинов, где есть собственная производственная база. В ассортимент добавлено более 10 блюд: семга по-королевски, различные виды мясных рулетов, разнообразные закуски.