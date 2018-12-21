Владимир Путин отметил важность подготовки эффективных управленцев

20 декабря во время большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил важность подготовки эффективных упрваленцев и повышения их квалификации. Для этого в России запущены различные проекты и программы подготовки кадров, такие как конкурс «Лидеры России» и программа Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС.

«Конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Среди них тоже есть много очень порядочных и деятельных людей. Это факт, от этого никуда не деться, - пояснил Владимир Путин. - Понимаете, невозможно все открыть и потом открыть коробочку, и там все будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Ну, мы так не можем 146 миллионов по пустыне водить», – пояснил Владимир Путин.

Президент отметил, что идет процесс взросления госаппарата. Власти проводят различные кадровые конкурсы среди молодых управленцев. В том числе и «Лидеры России». В последствии их учат в академии.

С 2017 года 15 слушателей программы подготовки высшего кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС стали губернаторами, два – министрами, еще 21 – заместителями министров. По итогам конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов различные назначения получили 76 участников. Из них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров, еще 11 человек получили назначения в органы государственной власти федерального уровня, а 35 – регионального. Один участник получил должность в общественно-политической структуре, еще 23 – в коммерческих структурах.

«Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что стране нужны компетентные и ответственные управленцы. Государственный аппарат должен постоянно обновляться, прирастать новыми квалифицированными специалистами. Конкурс «Лидеры России» и другие проекты платформы «Россия – страна возможностей» реализуются как раз для того, чтобы выявлять талантливых людей, которые имеют хороший опыт и знания в разных отраслях и хотят применить их на благо страны», – отметил руководитель проекта «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», директор ВШГУ Алексей Комиссаров.

Конкурс управленцев «Лидеры России» – один из флагманских проектов автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Всего в платформу входят 15 проектов, способствующих личностной самореализации и профессиональному росту россиян: студенческая олимпиада «Я – профессионал», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», международный конкурс для школьников «Мой первый бизнес», «Грантовый конкурс молодежных инициатив». Платформа также объединила следующие проекты: всероссийский челлендж успеха «Россия – страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», а также всероссийский конкурс «Лига вожатых» и благотворительный проект «Мечтай со мной».