Решение проблемы обманутых дольщиков необходимо поднимать с регионального на федеральный уровень

21 декабря в издательстве «Комсомольская правда» прошел «круглый стол» «Новые поправки в закон о долевом строительстве и их последствиях. Директор Института актуальной экономики Никита Исаев отметил, что наблюдет желание властей идти на диалог в решении проблемы. Аппарат вице-премьера федерального правительства Виталия Мутко, назначенного куратором строительной отрасли, открыт к предложениям от экспертного сообщества по корректировке законодательства.

Но известный политик уверен и в необходимости финансовых вливаний от федеральных властей.

- Цена решения проблемы обманутых дольщиков - это 200 млрд. рублей, - обратил внимание участников «круглого стола» Никита Исаев. - Напомню, на год инвестпрограмма РЖД составляет 680 млрд. рублей, у «Газпрома» - 1,3 трлн. рублей; ВЭБ - долги на 400 млрд. рублей. Иными словами, 200 млрд. рублей — абсолютно подъемная сумма для оперативного решения проблемы.

Эксперт отметил, что технические подходы к решению задачи имеются. Больше того, тестируются в ряде регионов. Например, в Мордовии проблема обманутых дольщиков решена. В Новгородской области и ряде других регионов ведется активная работа по поддержке компаний застройщиков-спасателей. В том числе благодаря выделению земли Минобороны под строительство жилья для обманутых дольщиков.

Однако, на уровне региона главную беду строительного рынка решить весьма непросто.

- Федеральные власти формально подошли к решению к решению вопроса, и ответственность за обманутых дольщиков перекинули на губернаторов. Я мало знаю губернаторов, которые лично встречаются с пострадавшими людьми. Обычно этим занимаются заместители министра строительства регионального правительства, в лучшем случае министр, которые говорят, что нет денег в бюджете. Этот вопрос необходимо вернуть на федеральный уровень, - уверен Никита Исаев.

При этом эксперт считает возможным оказывать информационное давление на властей. По его данным, Архангельский мусорный протест заставил федеральные власти разработать механизм решения насущного вопроса в регионе. Проблема мусорных свалок обсуждалась и на большой пресс-конференции с Владимиром Путиным. Что мешает поднять на этот уровень и вопрос обманутых дольщиков?

- Уверен, что в этом зале нет заинтересованных в том, чтобы решать проблему на улице - это очень опасно! Но в какой-то момент это сделают другие. Люди, которые голодают по всей стране, самоорганизуются и выйдут на улицы. Я считаю это кране важным, - резюмировал Никита Исаев.