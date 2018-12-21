«Роснефть» продвигает научные идеи и перспективные разработки

Создание нового консультативно-совещательного органа предусмотрено Стратегией «Роснефть-2022». В его состав вошли руководители компаний-акционеров и партнеров «Роснефти», а также ведущие эксперты отрасли и представители научных кругов. Членами Технологического совета, в частности, стали Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин, Президент группы компаний BP, член Совета директоров «Роснефти» Роберт Дадли, представитель Qatar Investment Authority и член Совета директоров Компании Файзал Алсуваиди, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

В работе компании задействовано 29 научно-исследовательских и проектных институтов — всего больше 13,5 тысяч человек. Они принимают участие в разработке научных и технологических решений на всех этапах производства: от геологоразведки до получения продуктов нефтегазохимии. Все эти институты генерируют большое количество идей, проектов и предложений. Технологический совет займется их экспертизой и контролем за эффективным внедрением.

- «В своем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Владимирович Путин говорил о необходимости создания собственных цифровых платформ для реорганизации производственных процессов, а также о важности разработки и локализации ключевых технологий и решений, - напомнил во вступительном слове Игорь Сечин. - Я полностью разделяю это мнение и ожидаю, что реализуемые сегодня в Компании программы «цифровое месторождение», «цифровой завод», «цифровая цепочка поставок», «цифровая АЗС» позволят перейти на качественно новый уровень управления бизнес-процессами».

Компания уделяет особое внимание инновационному развитию, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на энергетическом рынке. Для достижения намеченных целей Роснефть реализует комплекс масштабных мероприятий, в числе которых формирование технологических партнерств с лидерами отрасли, реализация планов локализации производства, создание собственного научно-проектного и сервисного комплекса, разработка технологий и оборудования, а также всесторонняя цифровизация производственных процессов и внедрение прорывных технологий и программного обеспечения во все сегменты бизнеса Компании.

На первом заседании совет утвердил план своей работы на следующий год и обсудил вопросы комплексной цифровизации производства.

- Заседание Совета прошло очень содержательно. Обсуждалось будущее отрасли, а оно связано с фундаментальной наукой, - уверен Виктор Садовничий. - Это и разведка, и добыча, это экология, цифровизация, big data. Я предложил создать совместный центр «Роснефти» и Московского Государственного Университета, чтобы объединить усилия. Мы договорились, что при реализации проекта по развитию научно-технологической долины МГУ, «Роснефть» будет одним из наших главных партнеров.

Напомним, год назад Совет директоров компании утвердил стратегию развития «Роснефть-2022».

- Она ориентирует Компанию на качественное изменение, в первую очередь, за счет активного внедрения новых технологий во всех сферах деятельности: от разведки и добычи до переработки и сбыта. Перед «Роснефтью» стоит задача, сохранив лидерство по удельным затратам в добыче, увеличить маржинальность по всей цепочке создания стоимости, - подчеркнул Игорь Сечин.