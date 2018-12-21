2018-12-21T19:52:18+03:00
В мире

Лондон проверяет RT, а Москва - BBC

Российский телеканал обвинили в нарушении правил вещания, что грозит штрафом или отзывом лицензии
Ася ХОВАНСКАЯ
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В пятницу Роскомнадзор сообщил, что начинает проверку британского канала BBC World News и его ресурсов в интернете.В пятницу Роскомнадзор сообщил, что начинает проверку британского канала BBC World News и его ресурсов в интернете.Фото: REUTERS
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Все началось с того, что в четверг британский медиарегулятор Ofcom объявил, что российский телеканал RT нарушил правила вещания в семи новостных программах за шесть недель. Якобы «не сохранил должную беспристрастность» весной этого года. От канала ждут объяснений перед дальнейшими действиями. А таковыми может быть как штраф в 250 тысяч фунтов, так и отзыв лицензии на вещание.

- Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и всегда стремимся их соблюдать, - заявили на это в пресс-службе телеканала.

Следом в пятницу Роскомнадзор сообщил, что начинает проверку британского канала BBC World News и его ресурсов в интернете. В ведомстве уточнили, что проверка проводится «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству».

- Пресс-служба ВВС заявила, что в России, как и во всех остальных странах, ВВС предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства, - отреагировала Русская служба ВВС.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что действия Роскомнадзора можно считать ответными на шаги британской стороны.

- Безусловно, можно, - сказал он журналистам. - В Москве у разных ведомств неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов (ВВС. - Ред.), конкретных эпизодов с освещением событий, связанных с Российской Федерацией, с освещением того, что происходит в Сирии и внутри России. Но опять же здесь можно говорить о какой-то вкусовщине, в данном случае вопросом просто займется уполномоченный орган.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИТОЛОГА

Сергей Марков, директор Института политических исследований:

«Британское правительство борется со свободой слова»

- Нарушение закона было сформировано британцами с чудовищной наглостью - позиция ведущего и комментатора была близка и противоречила версии британского правительства. Это решение британских властей, конечно, яркий пример борьбы правительства со свободой слова. В передачах самой Би-би-си почти всегда позиции комментатора и ведущего совпадают и противоречат позиции российского правительства. Мне самому нравится Би-би-си из-за профессионализма. Будет жалко, если из-за чудовищной антидемократической позиции правительства Британии пострадают и RT, и BBC. Эта жесткость ответной позиции российских властей встретит аплодисменты российского общественного мнения, которое давно требует жестче отвечать на нападки западных стран.

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