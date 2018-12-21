Как одинокому человеку встретить Новый год-2019 в Москве

Если у вас не получается отмечать Новый год с семьей или друзьями, то это не повод сидеть дома, уткнувшись в смартфон. В столице полно развлечений, куда можно прийти одному и попасть в веселую тусовку.

Гуляем на Тверской улице

Идея встречать Новый год на улице может показаться простой, но не банальной. Проще простого — остаться дома и есть «Оливье» под просмотр «Иронии судьбы или С легким паром». А вот выйти на улицу и влиться в общую атмосферу праздника — самое то. Тверская улица снова станет пешеходной зоной. Праздновать сюда придут как раз те, кому не с кем открыть бутылку шампанского, семьи с детьми, туристы. На Тверской, правда, тоже не разрешат распивать алкогольные напитки, но зато можно познакомиться, посмотреть поздравление президента на большом экране и послушать реальный бой курантов.

ГДЕ: Тверская улица. Ближайшая станция метро «Чеховская» или «Охотный ряд».

КОГДА: в ночь на 31 декабря (с 22.00 до 3.00).

СТОИМОСТЬ: бесплатно.

Танцуем в «Зарядье»

Любимый парк москвичей в новогоднюю ночь превратится в грандиозный танцпол. Прозвучит известная фраза «танцуют все», будут звучать песни из фильмов «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и мюзиклов, а там уже и неважно, с кем-то вы пришли или один. Волна веселья накроет всех. А после жарких танцев на сцене большого амфитеатра начнутся акробатические шоу, пройдут флешмобы и концерты, театрализованное представление «Автобус чудес» с участием фокусников. Но самая главная фишка — близость парка к Кремлю, а значит бой курантов будет слышно не в записи, а реально.

Вид на храм зачатия праведной Анны у парка "Зарядье". ФОТО Марина Лысцева/ТАСС

ГДЕ: улица Варварка, 6. Ближайшая станция метро «Китай-город» или «Площадь революции».

КОГДА: в ночь на 31 декабря (с 22.00 до 3.00).

СТОИМОСТЬ: бесплатно.

На концерт Quest Pistols Show

Можно, конечно, укутаться пледом и смотреть новогодние голубые огоньки по телевизору, но лучше сходить в новый парк «Ходынское поле», где будут петь модные артисты.

Сам парк украсят в стиле Большого театра, потому что празднование начнут с новогоднего семейного спектакля в 20.00, после на сцену будут выходить Анна Семенович, Натан, группа «Марсель» и так до 23.00. До боя курантов диджей будет играть танцевальные хиты, а в полночь на сцену поднимутся Мари Краймбрери, группа Quest Pistols Show и Кравц.

ГДЕ: Ходынский бульвар. Ближайшая станция метро «ЦСКА».

КОГДА: в ночь на 31 декабря (с 22.00 до 3.00).

СТОИМОСТЬ: бесплатно.

Кататься на коньках

Любите кататься на коньках — отправляйтесь на самый модные катки. Встречать Новый год на льду планируют многие и это очень даже весело.

- Пройдет шествие главных героев Нового года — Дедов Морозов из разных стран. Это редкая возможность увидеть вместе якутского Чысхаана, белорусского Зюзю, карельского Паккайне, казахского Аяз Ату, и конечно, русского Деда Мороза. Они появятся на катках «Цветник» и «Ракета», - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Посетители на открытии катка `Фабрика счастливых людей` в Парке Горького.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Катки ВДНХ в новогоднюю ночь станут танцевальными площадками. На катке «Ракета» выступит группа Tesla Boy, «Моя Мишель» и Vanyn. Также будут открыты площадки для игры в юкигассен, керлинг и тюбинговая горка.

В парке Горького будет семичасовой диджей-сет на виниловых пластинках, диджей-сеты, выступление хедлайнера на парящей сцене. А еще - салют.

ГДЕ: ВДНХ, проспект Мира, 119, ближайшая станция метро «ВДНХ»; парк Горького — Крымский Вал, 9, ближайшая станция метро «Октябрьская».

КОГДА: в ночь на 31 декабря (с 22.00 до 3.00).

СТОИМОСТЬ: на ВДНХ — 1500 рублей (подробнее на сайте vdnh.ru) и в парке Горького — 1200 рублей (подробнее на сайте park-gorkogo.com).

90 этажей над Москвой

Встречать Новый год можно почти под облаками — на открытой смотровой площадке на башне «Око» в Москва-Сити. На крыше на высоте 364 метра поставят фуршетные столы (пирожки, бутерброды с икрой, шампанское, мандарины и конфеты), будут выступать Дед Мороз и Снегурочка, а также с большого монитора прозвучит поздравление президента России.

- Минусы Нового Года на земле: километровые пробки, cозерцание чужих голов вместо Нового Года, громкие соседи. А у нас сплошные плюсы: вид на столицу (в том числе на Кремль), все фейерверки города, 5 кв.м личного пространства и только культурная публика, - рассказывают организаторы.

Площадка будет украшена елками. Одеваться лучше потеплее, ведь наверху температура ниже, чем на земле. А побыть там захочется подольше, ведь вы, как с самолета, окинете взглядом сразу всю праздничную Москву - Поклонная гора, Воробьевы горы, Кремль, Парк Культуры. Также запланиро

ГДЕ: башня «Око» в Москва-Сити, Пресненская набережная, 2. Ближайшая станция метро «Выставочная».

КОГДА: в ночь на 31 декабря (с 23.00 до 1.30).

СТОИМОСТЬ: 9000 рублей.

Бой курантов на белом теплоходе

Белый теплоход «River Palace» будет плавать по Москва-реке прямо под бой курантов. Маршрут очень красивый: вдоль парка Горького и Воробьевых гор. Возле Кремля теплоход остановится за несколько минут до поздравления президента и праздничного салюта. Гостям выдадут пледы и разрешат выйти на открытые палубы.

- К нам можно приходить даже одному и при этом вы все равно будете в компании. Мы подсадим за столик и у вас будет компания в новогоднюю ночь, - говорят представители «River Palace».

Зал теплохода очень красивый - пол отделан бежевым мрамором, на потолке позолоченные хрустальные люстры. На столы подадут салат «Оливье», амоньер из лесных грибов с пармезаном, балтийскую сельдь, домашний медовик с соусом из пломбира. В стоимость входит вино и шампанское.

ГДЕ: теплоход отходит от причала «Киевский вокзал». Ближайшая станция метро «Киевская».

КОГДА: в ночь на 31 декабря (с 21.00 до 5.00).

СТОИМОСТЬ: 10 000-20 000 рублей (в зависимости от столика).

Новогодний поющий автобус

Отправляйтесь в путешествие по праздничной Москве в большой веселой компании на «Поющем автобусе». В автобусе будут ехать Дед Мороз и Снегурочка, певцы музыканты и профессиональный гид. Под бой курантов можно будет открыть бутылку шампанского.

- Мы будем петь под гитару такие знакомые и такие родные песни, которые уже стали символами Нового года в нашей стране, - рассказывают организаторы. - Экскурсия будет автобусно-пешеходная, поэтому одевайтесь теплее и обувайтесь удобно.

Не обойдется праздник без подарков, бенгальских огней, игры в снежки и хороводов вокруг елочки.

ГДЕ: по маршруту (Китай-город - Новодевичий монастырь - Воробьевы горы (без выхода) - Сад Эрмитаж - Патриаршие пруды (празднование прихода Нового года) - Тверской бульвар — Китай-город). Ближайшая станция метро «Китай-город».

КОГДА: в ночь на 31 декабря (с 22.00 до 1.30).

СТОИМОСТЬ: для взрослых - 3 600 рублей, для школьников - 3 300 рублей.