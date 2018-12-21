“Когда я увидел детей - меня аж затрясло”: Машинист поезд, спасший пять человек из воды, рассказал о своем поступке

- В салон набралась вода и дети, дети… Когда я увидел детей - меня аж затрясло, - тот вечер машинист тепловоза депо Смоленск-Сортировочный Игорь Гущин помнит очень хорошо.

В сентябре 2017 года он своими руками спас целую семью - пять человек, упавших в воду в автомобиле. А в декабре 2018 за этот удивительный поступок его награждали в Москве. Игорь Гущин стал победителем конкурса “Герои нашего времени”. Историю своего поступка он рассказал “КП”.

- Это был уже почти конец смены, ближе к 6 вечера. На переезд внезапно перед составом выскочила машина - я принял экстренное торможение. Но сами знаете: пока поезд затормозит…- вспоминает Игорь.

Водитель выскочил на пути прямо перед тепловозом. Столкновения избежать не удалось - машина от удара упала в соседний водоем. Игорь вместе с составителем поезда Сергеем Перепёлкиным бросились к ней.

- Мы увидели, что в машине бьются люди, двери заблокированы. Одну дверь удалось открыть, и мы начали помогать людям выбраться, - говорит Игорь. - Первое ощущение - не дай Бог...

Внутри находилось трое взрослых и двое детей - мальчик 5 лет и девочка 7 лет.

- Когда достали мальчика, он наглотался воды, но мы действовали оперативно - времени на раздумья не было. Самым последним достали мужчину. Он был от нас далеко - пришлось переворачивать машину, разбивать стекло. Кое-как разрезали ремень и в итоге вытащили его, - вспоминает машинист.

Водитель к тому времени уже около 10-12 минут находился в воде. Когда его удалось достать, пульс уже не прощупывался. Но благодаря грамотным действиям железнодорожников, через какое-то время мужчина задышал. Его передали прибывшей на место “скорой помощи”. К счастью, все закончилось хорошо. Глава семьи пошел на поправку, все спасенные остались живы.

- Домой я после этого приехал только в 4 утра: пока бумаги, полиция... Жена мне не поверила, - смеется Игорь. - И только когда на следующий день позвонили из Москвы - убедилась, что все это - правда.

Коллеги поддержали Гущина - ведь он не растерялся в сложнейшей ситуации. Благодаря его быстрым и отточенным действиям удалось спасти жизни всех людей.

- Ситуация нестандартная. Да, у нас есть инструкция - но всего не предвидеть. В это время шел как раз месячник переезда, проводились мероприятия. И буквально за неделю до этого я проходил очередной инструктаж. Нам напоминали, как действовать на переезде, что нужно быть внимательным, подавать сигналы. Это тоже помогло - нужный настрой был.

Заслуженная награда нашла его спустя год - и совершенно неожиданно. Заявку на “Герои нашего времени” Игорь подавал не сам. Как и о большинстве участников, организаторам о его поступке рассказали коллеги и начальство.

- Конверт прислали - программу конкурса. Тогда и узнал, - смеется машинист. - Честно сказать, не ожидал, что здесь будет такой праздник.

Игорь стал победителем в номинации «Спасательный круг». Всего же было восемь номинаций. Конкурс “Герои нашего времени” проводит ЦСП “Быть человеком”. А несколько лет назад его основала Группа компаний “ЛокоТех” - чтобы вернуть уважение к людям рабочих профессий, их удивительным и бескорыстным поступкам. Настоящим подвигам во имя спасения жизни.