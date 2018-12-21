Лучшие волонтерские проекты разделят 2,6 млн рублей грантов

2,6 миллионов рублей грантов для тех, кто совершает добрые дела. Средства на дальнейшее развитие получат победители конкурса проектов, который проходил в рамках программы «Помогать просто». Ее в целях поддержки корпоративного и общегородского волонтерства проводит РУСАЛ.

Всего в 16 городах и регионах присутствия компании гранты получили авторы 55 добровольческих инициатив. Свои заявки на конкурс могли подать корпоративные волонтеры, городские активисты, а также бюджетные и социальные учреждения.

Среди победителей - проекты, посвященные интелектуальному волонтерству, помощи социально незащищенным гражданам и социальным учреждениям, создание образовательных площадок для волонтеров.

Так, волонтеры из Братска проводят для родственников тяжелобольных людей и социальных работников мастер-классы по оказанию паллиативной помощи на дому. В Каменск-Уральском поддержали создание творческо-образовательной площадки для молодых волонтеров. В Красноярске - Клуба замещающих семей «Родительская гостиная». В Краснотурьинске добровольцы проводят уникальные трамвайные экскурсии для социально незащищенных жителей, в Саяногорске - ставят инклюзивный детский спектакль для малышей с ограниченными возможностями здоровья, а в Шелехове - делают тактильные книжки для слабовидящих детей.

– Сегодня конкурс «Помогать просто» является не просто ресурсом для добровольческих инициатив, которые направлены на оказание адресной помощи нуждающимся людям и учреждениям, но и эффективным инструментом для создания целой инфраструктуры волонтерства. Среди поддержанных проектов немалую часть занимают программы обучения волонтеров, создания добровольческих клубов и сообществ, проведения переговорных площадок и так далее. Это значит, что опытных добровольцев в регионах станет больше, и, следовательно, еще больше людей смогут получить их поддержку, – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа.

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