2018-12-21T21:06:08+03:00
Общество

Проект «Велики имена России» найдет отражение в дизайне аэропортов

Например - в виде экспозиционных зон, посвященных победителям конкурса
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В воскресенье, 23 декабря, завершится второй тур голосования конкурса «Великие имена России». Напомним, ранее в рамках проекта были выбраны дополнительные названия для 42 российских аэропортов - в честь известных россиян из разных эпох. А уже через пару дней станет понятно, за кого больше голосовали еще по 5 объектам.

Тем временем секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев планирует в ближайшие дни встретиться с владельцами и топ-менеджерами нескольких аэропортов-участников проекта «Великие имена России». В частности, он хочет поговорить об оформлении экспозиционных зон, которые будут посвящены победителям конкурса. Логично ведь, что в аэропорту имени Ломоносова (такую приставку получил Домодедово) должны быть стенды о великом русском ученом, а в аэропорту имени Пушкина (Шереметьево) - о знаменитом поэте.

Предполагается, что для реализации этих проектов будут объявлять дизайнерские конкурсы. При этом Валерий Фадеев считает, что в обсуждении концепций будущих экспозиций должны участвовать не только эксперты от «научного, исторического и музейного сообщества», но и обычные граждане.

- Задачей Общественной палаты в этом процессе является обеспечение всестороннего диалога: мы должны максимально учесть пожелания людей, чтобы оформление аэропортов проходило при участии широкой общественности, - заметил Фадеев. - Процесс должен быть таким же открытым, как и выбор имен. А сам проект, целью которого является сохранение исторической памяти, должен стать частью общественного пространства, культурной среды россиян. Благодаря своим масштабам он уже стал поистине народным.

Напомним, принять участие в голосовании может любой житель России. Вы можете проголосовать любым доступным вам способом:

- на сайте великиеимена.рф,

- через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»,

- с помощью телефона «горячей линии» 8 (800) 707-93-17,

- методом анкетирования.

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