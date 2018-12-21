Жена Гарри Поттера нашла способ жить вечно

Большинство людей гадает на тему, что с ними будет после смерти. Попадут ли они в рай или, не дай бог, в ад? Или просто распадутся на молекулы, как утверждают материалисты? В отличие от них американка Сюзан Поттер прекрасно знала, что произойдет с ее телом после того, как она испустит свой последний вздох. Сначала ее тело покроют поливиниловым спиртом, чтобы уберечь от повреждений во время глубокой заморозки. Затем на два года подвергнут криоконсервации. А потом специальным резцом нарежут на 27 тысяч слоев - каждый тоньше листа бумаги. Вернее, если быть до конца точным, резец будет стирать ее тело в порошок слой за слоем. Каждый из них будет сфотографирован, затем после цифровой обработки эти файлы снова соберут воедино и Сюзан обретет новую жизнь - на этот раз в электронном виде. В качестве самого совершенного в мире виртуального 3D-пособия по анатомии.

К решению подтолкнула смерь убийцы

Почти два десятка лет назад Сюзан Поттер стала добровольной участницей проекта Visible Human Project, цель которого анатомическая визуализация человеческого тела. Муж ее, Гарри Поттер оказался не волшебником, а бухгалтером и к этому времени переселился в мир иной. О существовании лаборатории мисс Поттер узнала из газет, которые смачно обсуждали обстоятельства, при которых проект получил свою первую, еще несовершенную, 3D-модель.

- Нам нужны были только свежие тела, - говорит руководитель проекта профессор Вик Спицер директор Центра моделирования человека Университета Колорадо. - Но что может быть свежее того, кто умрет по расписанию? Так мы обратили внимание на камеры смертников в тюрьмах.

Предполагалось, что имя казненного преступника, отдавшего тело науке, не будет разглашаться. Но журналисты раскопали, что первой 3D-моделью стал Джозеф Пол Джерниган, приговоренный к смертной казни за убийство во время ограбления - их с подельником застал 75-летний хозяин дома. Джозеф умер от дозы смертельной инъекции. Сейчас разглядеть Джозефа со всеми потрохами можно на веб-сайте Национальной Медицинской библиотеки США.

Однако эта жуткая смерть вдохновила Сюзан. Она разыскала доктора Спицера и заявила, что готова предоставить свое тело для проекта Visible Human Project. “Я хочу, чтобы помочь молодым людям стать хорошими врачами", - заявила она. Поначалу Спицер не был в восторге от этого предложения. По условиям контракта с Национальным институтом здравоохранения США стоимостью 1,4 миллиона долларов ему нужны были тела мужчины и женщины средних лет, без особых патологий и отклонений в развитии. А Сюзан на момент знакомства со Спицером уже исполнилось 72 года, ее тело было деформировано целым букетом болезней: мисс Поттер перенесла несколько операций, включая удаление обеих молочных желез и имплантацию титанового тазобедренного сустава. Кроме того, Сюзан попала в автомобильную аварию и передвигалась на инвалидной коляске. Однако затем доктору-расчленителю пришла в голову идея расширить рамки проекта. А что если Сюзан предоставит не только свое тело, но и личность?

Где вы меня будете разделывать?

Спицер предложил женщине записать на видео рассказ о своей жизни, истории болезни, об ощущениях, которые испытывает ее тело от тех или иных хворей. Как изменился образ жизни после операций и ДТП? Иными словами, медики получали не только безмолвное тело, но и отчасти бессмертную душу Сюзан Поттер.

Женщина согласилась, но при одном условии.

- Покажите мне весь «разделочный цех», где меня будут потрошить, - потребовала она.

Озадаченный таким поворотом дел Спицер постарался увильнуть, полагая, что жуткие детали живодерской процедуры могут шокировать старушку. Но Сюзан оказалась не из робкого десятка. Осмотрев устройства, которые будут превращать ее тело в буквальном смысле в прах, она попросила исполнить два желания. Во-первых, когда ее тело пустят под нож в лаборатории должна играть классическая музыка (реквием Моцарта). А во-вторых, комната должна быть украшена красными розами. Оба желания были исполнены.

16 февраля 2015 года Сюзан Поттер завершила свой земной путь, она умерла в хосписе от пневмонии. Тут же за ее телом приехали ассистенты профессора Спицера. А дальше все пошло по плану, который Сюзан наметила для себя еще 15 лет назад. Сначала два года глубокой заморозки, затем резец принялся уничтожать ее тело, а цифровая камера, фиксирующая каждый снятый слой толщиной в несколько микрон постепенно давала этому телу бессмертие. Изрядный срок еще уйдет на обработку данных и создание цифрового аватара Сюзан Поттер (сейчас можно видеть на экране только промежуточные результаты), но в конечном итоге доктор Спицер воскресит ее в электронном виде. Так Сюзан воздвигнет себе нерукотворный памятник, который не могли себе позволить самые великие владыки и герои прошлого.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Кто такая миссис Сюзан Поттер?

Героиня этой истории родилась 25 декабря 1927 года в немецком городе Лейпциг. Ее родители иммигрировали в США, оставив дочь на попечение бабушки и дедушки. Сначала умер дед, в 1941 году не стало бабушки и Сюзан на какое-то время попала в детский дом. После войны она улетела в Нью-Йорк к родителям, которые к тому времени развелись. Ни мама ни папа не приехали в аэропорт, чтобы встретить дочь. Она оказалась им не нужна. До самой смерти Сюзан не могла простить матери, что она ее бросила. Затем девушка вышла замуж, сменила девичью фамилию Витшель на Поттер, родила двух дочерей. Но будучи брошенным ребенком она сама не смогла создать в семье атмосферу любви и доверия. Когда Сюзан не стало ни одна из ее дочерей не приехала, чтобы проститься с матерью.